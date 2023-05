Dernières nouvelles sur les incendies de forêt en Alberta dimanche

Plus de 100 incendies de forêt ont continué de brûler dans la province dimanche.

À 11 h 15, 33 des 109 incendies de forêt sont considérés comme hors de contrôle par l’Alberta Wildfire Status Dashboard.

L’Agence de gestion des urgences de l’Alberta et Alberta Wildfire donneront une mise à jour à Edmonton à 15 h 30 MT.

Regardez en direct sur CTVNewsEdmonton.ca.



La première ministre de l’Alberta, Danielle Smith, et la chef de l’opposition, Rachel Notley, se sont rencontrées dimanche matin pour discuter de la situation des incendies de forêt et de la réponse.

Les détails de leur conversation n’ont pas été rendus disponibles dimanche matin.

Un jour plus tôt, Smith a appelé à l’état d’urgence pour avoir accès à des fonds d’urgence et atteindre un niveau supérieur de coordination intergouvernementale.

« Ce n’est pas une étape que nous avons prise à la légère, mais c’est celle qui permettra la réponse la plus rapide et la plus efficace », a déclaré Smith. « Cette mesure permet une réponse plus complète aux événements extraordinaires. Elle garantit également que le centre est entièrement doté en personnel et que nos partenaires transfrontaliers sont informés. »

« Alors que la situation actuelle continue d’évoluer, je suis convaincu que l’Alberta est prête à gérer tout ce qui se présente », a déclaré le ministre de la Sécurité publique et des Services d’urgence, Mike Ellis.

ORDRE D’ÉVACUATION

Plus de 24 000 Albertains ont été forcés de quitter leur communauté.

Selon une mise à jour de samedi soir de la province, les zones suivantes sont restées sous les ordres d’évacuation obligatoires dimanche :

Les informations d’évacuation les plus détaillées et les plus précises sont publiées par les autorités locales et sur le système d’alerte d’urgence de l’Alberta. CTV News Edmonton a également compilé une liste de ressources que les Albertains peuvent utiliser pour se tenir au courant des incendies de forêt dans la province.