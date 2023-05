Dernières nouvelles sur les feux de forêt en Alberta | Nouvelles de CTV

Avec un risque d’incendie extrême attendu tout au long du long week-end, les autorités exhortent les Albertains à faire passer la sécurité en premier.

Samedi, 91 incendies de forêt brûlaient dans toute la province et 25 d’entre eux ont été classés comme hors de contrôle par Alberta Wildfire.

Dix-sept ordres d’évacuation sont restés en place, avec environ 10 600 Albertains incapables de rentrer chez eux. Le nombre de structures endommagées est resté à 275.

Jusqu’à présent en 2023, 496 incendies de forêt ont brûlé plus de 842 000 hectares. L’an dernier à la même époque, 459 hectares avaient été brûlés.

« Le total de cette année est près de 2 000 fois celui de l’an dernier », a déclaré Christie Tucker d’Alberta Wildfire. « Et avec la fumée toujours dans l’air dans une grande partie de la province, cela nous rappelle à quel point cette saison des incendies est intense. »

La fumée des incendies a continué de s’installer dans la région de la capitale, et la cote air santé du Canada a montré que la qualité de l’air à Edmonton était de 10+ à 13 h.

Au-dessus de 10 est considéré comme « à très haut risque », et l’agence a déclaré que les gens devraient éviter les activités de plein air intenses, les enfants et les personnes âgées étant plus à risque.

FERMETURES DES PARCS

Alors que le plus grand danger demeurait dans le nord de l’Alberta, le risque d’incendie variait de modéré à élevé dans le sud des Rocheuses également.



À cause de ça, le gouvernement provincial a demandé aux résidents de ne pas participer à des loisirs de plein air comme le camping dans l’arrière-pays, le vélo de montagne et la randonnée dans le nord-ouest de l’Alberta ce week-end.

Une douzaine de parcs provinciaux et d’aires de loisirs situés dans des zones à haut risque d’incendie ont été fermés et les campeurs seront remboursés. Comme d’autres fermetures pourraient être annoncées, le gouvernement demande au public de vérifier la disponibilité en ligne.

Une interdiction de feu et une restriction des véhicules hors route sont également en vigueur pour toutes les forêts de l’Alberta.

« Nous apprécions les messages de soutien que nous avons reçus des Albertains et surtout nous avons apprécié les actions de ceux qui ont adapté leurs plans ce week-end pour aider à prévenir d’autres incendies de forêt », a déclaré Tucker.

Plus de 2 500 personnes travaillent sur les incendies de forêt, y compris le soutien des Forces armées canadiennes et des États-Unis. D’autres pompiers du Yukon et des États-Unis devraient arriver dans les prochains jours.

ÉLECTION

Elections Alberta a déclaré que le directeur général des élections ne cherchait pas actuellement à interrompre les élections provinciales du 29 mai.

Les électeurs qui ont été déplacés peuvent voter entre le 23 et le 27 mai dans n’importe lequel des 300 bureaux de vote par anticipation en Alberta.

Des services de vote mobile sont également prévus pour les centres d’évacuation des personnes évacuées. Les informations sur ces heures et lieux seront publiées ici une fois finalisées.

Toute personne évacuée, pompier ou personnel d’urgence incapable d’accéder aux services de vote doit appeler le 1-877-422-8683 ou envoyer un courriel à [email protected] pour des alternatives.



Avec des fichiers de La Presse Canadienne