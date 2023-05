Dernières nouvelles sur les feux de forêt en Alberta | Nouvelles de CTV

Le nombre d’incendies de forêt qui brûlent dans les zones forestières protégées de l’Alberta a continué de baisser.



Dès vendredi matin, Alberta Wildfire comptait 51 incendies de forêt à travers la province, dont 15 qui restent classés comme incontrôlables.



Parmi les plus importants, mentionnons un feu de forêt de 122 000 hectares dans le nord-ouest de l’Alberta près de la frontière de la Colombie-Britannique et de la communauté de Rainbow Lake, un feu de forêt de 74 000 hectares affectant les communautés de la nation crie de Little Red River dans le nord de l’Alberta, un incendie de 109 000 hectares au sud-est de Peace River, trois incendies non maîtrisés au sud du Petit lac des Esclaves et deux incendies d’une superficie de plus de 55 000 hectares près de Fox Creek.



La veille, il y avait eu 55 feux de forêt pour lesquels le département provincial menait la lutte contre les incendies.



Un avion-citerne Hercules d’une capacité de 11 350 litres d’eau en provenance de Californie devait arriver en Alberta mercredi. Vingt-cinq pompiers de Nouvelle-Zélande et 200 d’Australie devaient également arriver cette semaine.



« Cette saison des incendies ne se terminera pas ce soir. Elle ne se terminera pas cette semaine. C’est un combat de longue haleine pour nous », a déclaré Christie Tucker d’Alberta Wildfire lors de la mise à jour de jeudi.



« Nous devons rester flexibles en ce qui concerne l’apport d’aide, car le travail qui se déroule sur le terrain va se poursuivre pendant des mois. »



En raison de l’amélioration des conditions, l’interdiction de feu dans l’ensemble de l’Alberta sera remplacée par une restriction de feu vendredi matin. Les feux de camp en bois seront autorisés dans les terrains de camping désignés et sur les propriétés privées, mais resteront interdits sur les terres publiques.



Les interdictions de feu resteront en place dans les zones encore à haut risquey compris les régions de High Level, de Fort McMurray et du comté de Yellowhead.



Le nombre de les ordres d’évacuation sont tombés à sept. Environ 5 379 Albertains sont toujours déplacés.



Lorsque le gouvernement de l’Alberta a déclaré l’état d’urgence le 6 mai, il y avait 110 incendies de forêt dans la province.



Regardez la mise à jour provinciale sur les feux de forêt vendredi à 15 h sur CTVNewsEdmonton.ca.



Avec des fichiers de Brittany Ekelund et de La Presse canadienne