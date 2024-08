Dernières nouvelles sur les élections de 2024 : Trump se rendra dans le Michigan, la campagne de Harris affirme avoir récolté 540 millions de dollars

Les campagnes du vice-président Kamala Harris et ancien président Donald Trump se disputent avant leur débat à enjeux élevés du 10 septembre sur la question de savoir si les microphones doivent être coupés sauf pour le candidat dont c’est le tour de parler. L’équipe de campagne du président Joe Biden a fait de la coupure du micro une condition de sa décision d’accepter tout débat cette année. Trump a laissé entendre dimanche qu’il pourrait ne pas se présenter au débat organisé par ABC.

Trump devait se rendre dans le Michigan lundi pour s’adresser à la conférence de l’Association de la Garde nationale des États-Unis.

Pendant ce temps, la campagne de Harris a déclaré avoir désormais collecté 540 millions de dollars et a vu une augmentation des dons lors de la Convention nationale démocrate la semaine dernière.

Ancien président Donald Trump Lundi, le vice-président est à égalité Kamala Harris au retrait chaotique de la guerre en Afghanistan, à l’occasion du troisième anniversaire de l’attentat suicide qui a tué 13 militaires américains.

Trump, le candidat républicain à la présidence, a déposé des couronnes au cimetière national d’Arlington en hommage à trois des militaires tués : le sergent Nicole Gee, le sergent-chef Darin Hoover et le sergent-chef Ryan Knauss. Plus tard dans la journée, il se rendait dans le Michigan pour prendre la parole lors de la conférence de l’Association de la Garde nationale des États-Unis.

Lundi marque trois ans depuis que 26 août 2021, attentat suicide L’attentat a fait 10 morts parmi les militaires américains et plus de 100 Afghans. Il a été revendiqué par le groupe État islamique.

Candidat républicain à la vice-présidence J.D. Vance dit Donald Trump S’il était élu président, il ne soutiendrait pas une interdiction nationale de l’avortement et opposerait son veto à une telle législation si elle atterrissait sur son bureau.

« Je peux absolument m’engager à ce que Trump n’impose pas une telle interdiction », a déclaré Vance lorsqu’on lui a demandé, lors de l’émission « Meet the Press » sur NBC, s’il pouvait s’engager à ce que Trump n’impose pas une telle interdiction. « Le point de vue de Donald Trump est que nous voulons que les États individuels, leurs cultures individuelles et leurs sensibilités politiques uniques prennent ces décisions parce que nous ne voulons pas d’un conflit fédéral incessant sur cette question. »

Le sénateur de l’Ohio a également insisté sur le fait que Trump, l’ancien président qui est le candidat républicain cette année, opposerait son veto à une telle législation si elle était adoptée par le Congrès.

« Je veux dire, si vous ne le soutenez pas en tant que président des États-Unis, vous devez fondamentalement y opposer votre veto », a-t-il déclaré dans une interview diffusée dimanche.

Kamala Harris a accepté la nomination démocrate « Au nom de tous ceux dont l’histoire ne pouvait être écrite que dans la plus grande nation de la Terre. » L’Amérique, Barack Obama a tonné« est prêt pour une meilleure histoire. » JD Vance a insisté que l’administration Biden « n’est pas la fin de notre histoire » et Donald Trump a appelé ses collègues républicains « d’écrire notre propre chapitre passionnant de l’histoire américaine ».

« Cette semaine », a déclaré jeudi sur NBC Jon Lovett, comédien et ancien rédacteur de discours de l’administration Obama, « a été consacrée à une histoire ».

Dans le discours politique américain, ce genre de discours, de part et d’autre, n’est pas surprenant, et même approprié. Car dans la campagne électorale de 2024, tout comme dans la culture américaine en général, la notion d’« histoire » est omniprésente.

Les conventions politiques de cette année étaient, comme tant d’autres, des recueils d’histoires élaborées et soigneusement élaborées dans le seul but d’atteindre un objectif : se faire élire. Mais derrière tout cela se cachait une bataille acharnée et à enjeux élevés sur la manière de présenter la plus grande histoire de toutes, celle de l’Amérique qui, comme l’a dit Harris, devrait être « le prochain grand chapitre de l’histoire la plus extraordinaire jamais racontée ».

Quand Le gouverneur du Minnesota, Tim Walz En mai dernier, alors qu’il montait sur scène pour accueillir une conférence de défenseurs de l’énergie propre à Minneapolis, il n’a pas tardé à souligner que son État obtenait désormais un peu plus de la moitié de son électricité à partir d’énergies renouvelables. Dans la foulée, Walz a déclaré que le Minnesota n’atteindrait jamais les 100 % – un objectif qu’il a contribué à fixer – sans modifier ce qu’il a qualifié de lois d’autorisation « obsolètes ».

« Nous faisons des choses qui sont trop lourdes, qui ne correspondent pas à notre situation actuelle, qui augmentent les coûts et qui rendent plus difficile d’atteindre nos objectifs », a déclaré Walz au groupe industriel American Clean Power.

Quelques semaines plus tard, il a signé une loi pour accélérer les choses. Les promoteurs n’ont plus à démontrer qu’un projet d’énergie propre – c’est-à-dire des projets d’énergie solaire et éolienne, de stockage et de transmission – est nécessaire dans le système énergétique du Minnesota. Et ils n’ont plus à étudier d’autres sites et tracés de lignes de transmission – une exigence qui avait effectivement doublé le nombre d’opposants possibles à un projet.

Les efforts de Walz pour résoudre un obstacle majeur à la transition vers une énergie propre à l’échelle nationale suscitent une nouvelle attention depuis qu’il a été nommé Kamala Harris colistier. Son expérience dans la mise en place de telles lois au Minnesota pourrait le positionner comme un leader sur les questions climatiques si Harris gagne en novembre.

