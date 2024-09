Dernières nouvelles sur les élections de 2024 : Trump se rend en Caroline du Nord, la campagne de Harris affirme avoir récolté 361 millions de dollars

Donald Trump revient vendredi dans l’État clé de Caroline du Nord prendre la parole lors d’une réunion de l’Ordre Fraternel de la Police alors qu’il tente de se présenter comme plus dur envers la criminalité que son adversaire démocrate, le vice-président Kamala Harrisdans les derniers mois de la campagne.

Pendant ce temps, la campagne de Harris a annoncé vendredi qu’elle avait collecté 361 millions de dollars de près de 3 millions de donateurs au cours de son premier mois complet en tant que candidate. L’équipe de Trump avait annoncé Mercredi, il a rapporté 130 millions de dollars sur la même période.

Il reste 60 jours avant les élections de novembre. Le vote anticipé sera ouvert dans au moins quatre États d’ici la fin du mois et dans une douzaine d’autres d’ici la mi-octobre.

CHARLOTTE, Caroline du Nord — Donald Trump est de retour dans l’État clé de Caroline du Nord vendredi pour prendre la parole lors d’une réunion de l’Ordre fraternel de la police alors qu’il tente de se présenter comme plus dur face au crime que son adversaire démocrate, la vice-présidente Kamala Harris, dans les derniers mois de la campagne.

Trump doit prendre la parole lors de la réunion d’automne du conseil d’administration national de FOP à Charlotte. DANDYla plus grande organisation mondiale d’agents des forces de l’ordre, a soutenu la candidature de Trump à la réélection en 2020, son président déclarant au nom de ses 373 000 membres que Trump avait « clairement fait savoir qu’il nous soutenait ».

L’imagerie de l’ancien président et candidat du GOP dans une salle remplie d’agents des forces de l’ordre offre à Trump la possibilité de contraster leur soutien avec sa caractérisation de Harris, un ancien procureur de district de San Francisco et procureur général de Californie que Trump a qualifié de « meneur » d’une « attaque marxiste contre les forces de l’ordre » à travers le pays.

Le candidat démocrate à la vice-présidence Tim Walz a été interrogé jeudi sur WCMU dans le Michigan sur la manière dont une administration Harris gérerait la guerre entre Israël et le Hamas et si son colistier romprait avec le président Joe Biden, qui a toujours soutenu Israël tout en s’efforçant de négocier un cessez-le-feu.

Walz a déclaré que l’attaque du Hamas du 7 octobre, qui a déclenché la guerre, était « un acte de violence horrible contre le peuple israélien. Ils ont certainement le droit de se défendre ».

Mais, a-t-il ajouté, « nous ne pouvons pas permettre que ce qui s’est passé à Gaza se produise. Le peuple palestinien a parfaitement le droit à la vie et à la liberté. »

Il a déclaré que ceux qui protestaient contre la guerre dans le Michigan s’exprimaient pour « toutes les bonnes raisons ».

Il a affirmé que la seule solution était un cessez-le-feu et le retour des otages. Il n’a pas mentionné la révélation, plus tôt cette semaine, selon laquelle six otages supplémentaires avaient été tués par le Hamas.

Le candidat républicain à la vice-présidence JD Vance promeut les projets de Donald Trump visant à expulser à un niveau record les personnes vivant illégalement dans le pays.

Le sénateur de l’Ohio s’est adressé à une foule amicale d’environ 300 personnes dans un hôtel de Phoenix, affirmant qu’une deuxième administration Trump « terminerait ce magnifique mur frontalier », arrêterait de libérer les demandeurs d’asile pendant qu’ils attendent une audience au tribunal et mettrait fin aux prestations Medicare pour les personnes vivant illégalement dans le pays, bien que les immigrants sans papiers ne soient actuellement pas éligibles à Medicare.

« J’ai un message de Donald J. Trump », a déclaré M. Vance. « Si vous êtes dans ce pays illégalement dans six mois, faites vos valises. »

Le affaire d’ingérence électorale fédérale contre Donald Trump avance à grands pas.

Un juge a autorisé jeudi les procureurs à déposer des documents judiciaires plus tard ce mois-ci qui pourraient détailler des allégations peu flatteuses à l’encontre de l’ancien président alors que le candidat républicain entre dans les dernières semaines de sa campagne à la Maison Blanche.

L’ordonnance est intervenue quelques heures après une audience au cours de laquelle la juge de district américaine Tanya Chutkan s’est affrontée à un avocat de Trump qui a accusé le gouvernement d’essayer de se précipiter avec une mise en accusation « illégitime » à l’approche de l’élection présidentielle de 2024.

Chutkan a clairement indiqué qu’elle ne laisserait pas les prochaines élections affecter la manière dont elle procéderait. Elle a écarté les efforts de la défense pour retarder le processus tout en reconnaissant que l’affaire est loin d’être jugée.

Les procureurs et les avocats de la défense sont en profond désaccord sur les prochaines étapes de l’affaire après la Cour suprême a réduit la portée des poursuites en décidant que les anciens présidents ont droit à une large immunité contre les accusations criminelles. L’affaire contre Trump l’accuse d’avoir comploté pour renverser les résultats de l’élection de 2020 à l’approche de l’émeute du Capitole 6 janvier 2021.

L’équipe du procureur spécial Jack Smith a déposé un acte d’accusation révisé la semaine dernière La Cour suprême a décidé de retirer certaines accusations contre Trump pour lesquelles l’ancien président bénéficiait de l’immunité. Les avocats de la défense estiment cependant que cet acte d’accusation n’était pas entièrement conforme à la décision des juges.

▶ Lire plus ici.