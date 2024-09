Dernières nouvelles sur les élections de 2024 : Trump et Harris reprennent leur campagne après une apparente tentative d’assassinat

La campagne présidentielle avance les unes après les autres tentative apparente sur Donald Trump Trump était en sécurité après l’incident en Floride et a félicité les services secrets pour l’avoir protégé, mais n’a pas hésité à blâmer ses adversaires. Le candidat républicain a affirmé sans preuve que le président Joe Biden et vice-président Kamala Harris » C’est ce commentaire qui constitue une menace pour la démocratie qui a inspiré la tentative de dimanche.

L’homme suspecté dans l’incident, Ryan Wesley Routhont campé à l’extérieur du terrain de golf de West Palm Beach avec de la nourriture et un fusil pendant près de 12 heures, selon les documents judiciaires déposé lundiDes accusations supplémentaires et plus graves sont possibles à mesure que l’enquête se poursuit et que les procureurs demandent une mise en accusation devant un grand jury.

Trump devrait se rendre dans le Michigan tandis que Harris s’exprimera lors d’un forum de journalistes noirs en Pennsylvanie.

Voici les dernières nouvelles :

Les forces de l’ordre de Floride vont lancer une enquête criminelle au niveau de l’État sur l’apparente tentative d’assassinat de l’ancien président Donald Trump, a déclaré mardi le gouverneur Ron DeSantis.

DeSantis a déclaré aux journalistes que le « suspect est soupçonné d’avoir commis des violations de la loi de l’État ». L’annonce de DeSantis intervient un jour après que Ryan Routh a été accusé de crimes fédéraux liés aux armes à feu.

Routh n’a tiré aucun coup de feu, n’a jamais eu Trump dans son champ de vision et s’est enfui après qu’un agent qui l’a repéré a tiré dans sa direction, ont indiqué les autorités. Il a été arrêté dans un comté voisin.

Mardi est la Journée nationale d’inscription des électeurs et la candidate démocrate à la présidence Kamala Harris et son colistier, le gouverneur du Minnesota Tim Walz, lancent une semaine d’action pour encourager les jeunes électeurs des États clés à s’inscrire pour voter lors de l’élection du 5 novembre.

Walz organise des événements mardi à Macon, en Géorgie, et à Atlanta, suivis d’un rassemblement à Asheville, en Caroline du Nord, tandis que sa femme, Gwen, apparaît à Las Vegas.

Le gouverneur de Pennsylvanie, Josh Shapiro, et l’actrice Jane Fonda font partie d’un groupe de partisans de premier plan de Harris qui devraient participer à la campagne d’inscription.

Plus de 130 événements d’inscription des électeurs auront lieu sur les campus universitaires – lors de tournois de basket-ball, de matchs de football et plus encore – dans la poignée d’États où Harris et Walz et le ticket présidentiel républicain de l’ancien président Donald Trump et de son colistier, le sénateur de l’Ohio JD Vance, concentrent leurs campagnes, a déclaré la campagne Harris-Walz.

La campagne sera également présente dans les collèges et universités historiquement noirs et dans les institutions au service des Hispaniques, notamment en installant des kiosques pour aider les étudiants à s’inscrire.

Alors qu’il participait à un événement sur sa plateforme de médias sociaux X, Trump a adressé un message à Elon Musk, déclarant que le milliardaire de la technologie « m’a fortement soutenu pour la présidence ».

Trump a également qualifié Musk d’« ami », saluant notamment ses efforts dans le domaine des voyages spatiaux.

Musk a supprimé un message sur X dans lequel il disait que « personne n’essaie même d’assassiner » Biden et Harris à la suite de l’affaire tentative d’assassinat apparente sur Trump.

Lundi matin, après avoir supprimé la publication sur l’apparent assassinat de Trump, Musk a écrit sur la plateforme : « Eh bien, une leçon que j’ai apprise est que ce n’est pas parce que je dis quelque chose à un groupe et qu’il rit que cela va être si hilarant en tant que publication sur X. »

Musk, qui compte près de 200 millions d’abonnés sur le site de médias sociaux qu’il a acheté pour 44 milliards de dollars en 2022, a de plus en plus adopté idéologies conservatrices de ces dernières années et a soutenu Trump pour la présidence.

Trump a déclaré que cette tentative apparente d’assassinat contre lui avait été un « bien meilleur résultat » que lorsqu’il avait été abattu en juillet, car personne d’autre n’avait été blessé ou tué.

« C’était une journée folle, et hier, vous en avez eu une autre avec un résultat différent, en fait un résultat bien meilleur », a déclaré Trump.

L’animateur a noté que certains des fils de Trump étaient présents dans la salle lors de l’interview.

Lui et ses amis qui jouaient au golf « ont entendu des coups de feu, des tirs en l’air, et j’imagine qu’il y en avait probablement quatre ou cinq ».

Trump a déclaré qu’ils étaient montés dans des chariots « et que nous avions plutôt bien avancé ».

« J’aurais adoré rentrer ce dernier putt », a déclaré Trump, à propos de son incapacité à terminer sa partie de golf.

Trump a déclaré qu’un agent avait vu un canon d’arme « et avait commencé à tirer dans les buissons… et avait couru vers la cible ».

Trump a également noté qu’une femme civile de la région a conduit son véhicule à l’arrière du véhicule de Routh et a pris des photos de la plaque d’immatriculation, qu’elle a ensuite données aux autorités, qui ont pu retrouver le suspect.

Trump participe à sa première conférence depuis la tentative d’assassinat apparente de dimanche.

L’ancien président participe à un X Space autour du lancement de World Liberty Financial, une plateforme crypto contrôlée par ses fils Donald Jr. et Eric.

Depuis sa maison de Mar-a-Lago en Floride, Trump a félicité les services secrets pour leur « excellent travail ».

Farokh, l’hôte de l’événement, a commencé par féliciter Trump pour ne pas avoir annulé sa présence.