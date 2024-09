Dernières nouvelles sur les élections de 2024 : Trump et Harris font campagne auprès des électeurs indécis à seulement 6 semaines de la fin

La vice-présidente Kamala Harris doit prononcer un discours vendredi consacré à sur le droit à l’avortement et elle le fera en Géorgie, où des reportages ont fait état de décès de femmes face à l’interdiction de six semaines imposée par l’État.

Pendant ce temps, les législateurs s’efforcent de garantir que Services secrets américains dispose de suffisamment d’argent et de ressources pour assurer la sécurité des candidats à la présidence du pays malgré les menaces répétées de violence. Ces efforts font suite à une tentative d’assassinat en juillet contre l’ancien président Donald Trump lors d’un rassemblement en Pennsylvanie et après une deuxième tentative apparente le week-end dernier dans son club de golf à West Palm Beach, en Floride.

Et les électeurs sont divisés sur la question de savoir qui de Harris ou de Trump serait le mieux placé pour gérer l’économie, un nouveau sondage AP-NORC révèle.

Suivez la couverture des élections de 2024 par l’AP sur : https://apnews.com/hub/election-2024.

Voici les dernières nouvelles :

Washington, DC, dispose d’une nouvelle étape touristique qui sera sûrement rénovée une fois que le prochain président sera installé au pouvoir.

« La Maison du Peuple : Une Expérience à Washington » est prévu pour ouvert le lundicouvrant trois étages dans un immeuble de bureaux à un pâté de maisons de la Maison Blanche.

Le centre éducatif abrite une réplique grandeur nature du bureau ovale, décorée exactement comme l’est actuellement celui du président Joe Biden – jusqu’à son bureau, les fauteuils devant la cheminée et la Bible familiale patinée posée sur une table d’appoint.

Mais cela ne restera pas ainsi très longtemps.

Le plan est de mettre à jour la réplique de l’Oval l’année prochaine, après l’élection de la démocrate Kamala Harris ou du républicain Donald Trump en novembre et leur prise de fonction, et après que le décor soit installé.

La réplique reflétera toujours le bureau ovale du président en exercice, elle sera donc mise à jour régulièrement, a déclaré Stewart McLaurin, président de la White House Historical Association.

L’organisation à but non lucratif a collecté des fonds pour ouvrir le centre éducatif.

L’entrée est gratuite ; des billets à heure fixe sont requis.

La vice-présidente Kamala Harris s’est montrée plus ouverte au sujet de sa possession d’armes à feu ces dernières semaines, mais jeudi, elle a pour la première fois déclaré ce qu’elle ferait de l’arme de poing qu’elle possède.

S’exprimant lors d’un événement de campagne organisé par l’animatrice de talk-show Oprah Winfrey, Harris évoquait ses efforts pour réduire la violence et faire passer une nouvelle interdiction des armes d’assaut, lorsqu’elle a fait référence à la possession d’une arme de poing, surprenant Winfrey.

« Si quelqu’un entre par effraction dans ma maison, il se fera tirer dessus », a ajouté Harris. Elle a poursuivi : « Je n’aurais probablement pas dû dire ça. Mon équipe s’en occupera plus tard. »

Une diffusion en direct avec la vice-présidente Kamala Harris et l’animatrice de talk-show Oprah Winfrey, présentée comme un rassemblement « Unite for America », a débuté jeudi soir avec plus de 230 000 téléspectateurs sur YouTube seulement avant même que Harris ne la rejoigne, alors que le démocrate se tourne vers les événements numériques pour atteindre les électeurs.

L’événement a été organisé par Winfrey depuis la banlieue du Michigan, l’un des principaux champs de bataille de cette élection, et s’est appuyé sur des célébrités comme Brian Cranston, Jennifer Lopez, Chris Rock et Meryl Streep, mais aussi sur les histoires d’électeurs ordinaires pour promouvoir le message de Harris.

« Je veux amener mes filles à la Maison Blanche pour rencontrer cette présidente noire », a déclaré le comédien Chris Rock.

Donald Trump s’est présenté jeudi devant les dirigeants juifs à Washington DC pour parler de l’antisémitisme.

Mais comme l’ancien président a l’habitude de le faire, il a fait un grand détour au début de son discours, citant nommément ses alliés républicains dans la foule, discutant de « l’arnaque » du Green New Deal et pontificiant longuement sur ses chiffres de sondage.

Trump était en retard d’environ une heure pour son discours, qui devait commencer vers 18 heures.

« Kamala Harris n’a absolument rien fait. Elle n’a pas levé le petit doigt pour vous protéger, ni pour protéger vos enfants, ni même pour vous protéger avec des mots… Je suis ici pour vous dire aujourd’hui que cette horrible forme de haine antisémite envers nous tous – le sectarisme et la haine – sera réprimée… à partir de midi le 23 janvier », a-t-il déclaré.

« Avec votre vote, je serai votre protecteur et votre défenseur et je serai le meilleur ami que les Juifs américains aient jamais eu à la Maison Blanche. »