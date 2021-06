Dernières nouvelles sur les coronavirus au Royaume-Uni: la liberté du 21 juin pourrait être reportée au 5 juillet alors que Boris Johnson «examine les statistiques de Covid cette semaine»

LE gouvernement « élabore d’autres options » avant de décider si la fin du 21 juin des restrictions de Covid se poursuivra.

La «Journée de la liberté» le 21 juin pourrait être reportée au 5 juillet afin de s’assurer que toutes les personnes âgées de plus de 50 ans reçoivent un deuxième vaccin. Des sources ont déclaré à ITV News que des plans étaient en cours pour le repousser de deux semaines.

Hier, le Royaume-Uni a enregistré 5 765 autres cas de coronavirus et 13 autres décès hier – un chiffre en légère baisse par rapport au sommet de deux mois de vendredi – alors que les experts disent que la fin prévue des restrictions reste « un appel difficile ».

Le Dr Mike Tildesley, membre du comité consultatif gouvernemental du Scientific Pandemic Influenza Group on Modeling (Spi-M) a déclaré à Times Radio : « C’est difficile. Je vais être ennuyeux et rester un peu sur la clôture à ce sujet, car je ne pense pas que ce soit notre rôle en tant qu’épidémiologistes d’appeler ainsi. Je pense que la chose difficile que nous avons, la situation difficile que connaît le gouvernement, c’est bien sûr que si vous retardez cela, vous obtiendrez bien sûr une plus petite vague ultérieure.

Cela survient alors que de nouvelles données suggèrent que la mutation est deux fois plus susceptible de provoquer une hospitalisation, alors que la «Journée de la liberté» du 21 juin est en jeu.

Un rapport de Public Health England a montré que les personnes testées positives pour la variante du coronavirus indien couraient un risque 161% plus élevé de nécessiter un traitement hospitalier dans les 14 jours.

