Dernières nouvelles sur les coronavirus au Royaume-Uni – Boris Johnson envisage la levée du verrouillage du 21 juin alors que le gouvernement « élabore d’autres options »

LA SORTIE DU VERROUILLAGE EST RETARDÉE DE DEUX SEMAINES ALORS QUE LES CAS DE COVID HAUSSE – RAPPORTS

Un report de deux semaines à l’assouplissement prévu des restrictions en Angleterre le 21 juin serait envisagé après que le nombre de personnes dans le pays avec Covid-19 a augmenté de 75%.

Plusieurs rapports ont également suggéré que les plans de levée des restrictions pourraient être réduits, la distanciation sociale et le port de couvre-visages devant se poursuivre au milieu des inquiétudes que la variante indienne alimente une augmentation des cas. Le Royaume-Uni a enregistré vendredi son plus grand nombre de nouveaux cas confirmés de coronavirus – 6 238 – depuis fin mars, selon les chiffres officiels.

Les chiffres de l’Office for National Statistics (ONS) suggèrent également que le nombre de personnes infectées par le virus en Angleterre a augmenté d’environ trois quarts en une semaine, le portant à son plus haut décompte depuis la mi-avril, avec une valeur R comprise entre 1 et 1.2.

Selon le Telegraph, un délai de deux semaines jusqu’à l’étape finale de la feuille de route de Boris Johnson sera utilisé pour accélérer les deuxièmes jabs pour les plus de 40 ans, passant d’un écart de 12 à huit semaines entre les doses, faisant écho à la pratique déjà en vigueur. endroit pour les plus de 50 ans.

Les plus de 25 ans se verront également proposer leurs premières doses à partir de la semaine prochaine, selon le journal.