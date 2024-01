Dernières nouvelles sur les conditions de Buffalo

Les Bills de Buffalo et les Chiefs de Kansas City s’affronteront ce soir lors de la ronde de division des séries éliminatoires de la NFL. Quart-arrière des Bills Josh Allen n’a jamais été capable de vaincre le quart-arrière des Chiefs Patrick Mahomes en séries éliminatoires, avec une fiche de 0-2 contre le double MVP. Cependant, cette fois-ci, les Bills joueront à domicile. C’est peut-être le changement dont ils ont besoin pour enfin se débarrasser du singe métaphorique KC.

Pas plus tard que la semaine dernière, le match de wild card des Bills contre le Steelers de Pittsburgh a dû être reporté en raison d’une tempête de neige qui a frappé l’ouest de New York. Les employés du stade et les bénévoles ont été obligés de pelleter plusieurs pieds de neige afin de préparer le stade Highmark pour le match, et ils ont dû refaire la même chose cette semaine. Même si la situation de ce week-end n’était pas désastreuse et qu’aucun report n’était nécessaire, la neige et les températures glaciales auront sans aucun doute un impact sur le match.

Voici la météo du match de ce soir.

Bulletin météo pour Chiefs vs. Bills :

Après que certaines banlieues près de Buffalo aient connu plus de deux pieds de neige au cours des dernières 48 heures, dimanche offre avec pardon un changement de rythme avec des températures montant à 24-25 degrés Fahrenheit par rapport à un maximum de 21,9 depuis le vendredi 19 janvier.

Le Service météorologique national (NWS) prévisions qu’il y aura des averses de neige éparses jusqu’à minuit, heure locale, à Buffalo. Le match devant débuter à 18 h 30 HE, la neige pourrait être un facteur pendant le match. Heureusement, la neige devrait être légère et irrégulière. Les vents, quant à eux, souffleront vers l’ouest entre 9 et 13 milles par heure. Il s’agit d’une rafale décente qui pourrait jouer un rôle dans les tentatives de placement, mais il est peu probable qu’elle ait un impact sérieux sur le match.

Quelle sera la température autour de Buffalo ?

Selon le NWS, le minimum pendant le match devrait être d’environ 16 degrés et les températures ne devraient pas dépasser 24.

Cela pourrait être une mauvaise nouvelle pour les Buffalo Bills. Patrick Mahomes a une fiche de 5-0 de tous les temps lorsque la température du jeu est inférieure à 18 degrés, y compris sa victoire en wild card contre les Dolphins de Miami le week-end dernier.

Comment regarder les séries éliminatoires de la ronde de division Chiefs-Bills :

Date: dimanche 21 janvier 2024

dimanche 21 janvier 2024 Temps: 18 h 30 HE/15 h 30 HP

18 h 30 HE/15 h 30 HP Emplacement: Stade Highmark, Orchard Park, New York

Stade Highmark, Orchard Park, New York LA TÉLÉ: CBS

CBS Flux: Paramount+Fubo TV

