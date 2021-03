Dernières nouvelles sur le gouverneur de New York, Andrew Cuomo: allégations de harcèlement sexuel, cachant des décès dans une maison de retraite COVID-19

Le gouverneur Andrew Cuomo, dont l’avenir politique avait l’air d’or il y a 11 mois, se bat maintenant pour sa survie après que deux anciens assistants l’ont accusé de harcèlement sexuel, une troisième femme l’a accusé d’avoir fait une avance indésirable et son administration a reconnu la rétention de données sur les soins infirmiers COVID-19 décès à domicile.

Le gouverneur de New York, maintenant dans son troisième mandat, fait face à des enquêtes sur des scandales et sur une liste croissante de critiques qui comprend des républicains ainsi que de nombreux collègues démocrates. Il avait refusé de céder le contrôle de l’enquête sur le harcèlement sexuel, mais il a cédé sous la pression et a renvoyé l’affaire au procureur général de New York, Letitia James, dimanche.

Le même jour, il a présenté des excuses publiques dans lesquelles il s’est dit « vraiment désolé » si « certaines des choses que j’ai dites ont été interprétées à tort comme un flirt indésirable ».

Voici un aperçu des allégations contre Cuomo, comment il a répondu et où en sont les enquêtes.

Premier accusateur: Lindsey Boylan

Lindsey Boylan, ancienne secrétaire adjointe au développement économique et conseillère spéciale de Cuomo, a écrit la semaine dernière un message de 1700 mots sur le site Web Medium dans lequel elle a déclaré avoir été soumise à des avances non désirées de Cuomo pendant ses près de deux ans à travailler pour l’administration.

Elle a dit qu’à une occasion, le gouverneur lui a demandé si elle voulait jouer au « strip poker » alors qu’ils voyageaient dans un avion appartenant à l’État, et à une autre, il lui a donné un baiser indésirable sur les lèvres alors qu’elle quittait son bureau. .

Boylan, 36 ansa fait les premières allégations sur Twitter en décembre, mais l’histoire a peu attiré l’attention nationale à l’époque au milieu des efforts du président de l’époque, Donald Trump, pour contester les résultats des élections du 3 novembre.

Deuxième accusateur: Charlotte Bennett

Dans son poste Medium, Boylan a allégué que Cuomo avait « créé une culture au sein de son administration où le harcèlement sexuel et l’intimidation sont si omniprésents qu’ils sont non seulement tolérés mais attendus ». Et samedi, un deuxième accusateur s’est manifesté pour soutenir cette caractérisation.

Charlotte Bennett, 25 ans, une ancienne assistante qui a quitté l’administration Cuomo en novembre, a tweeté: « Pour ceux qui se demandent ce que c’est que de travailler pour l’administrateur Cuomo, lisez l’histoire de @ LindseyBoylan. »

Dans un article paru samedi, Bennett a déclaré au New York Times que Cuomo, 63 ans, l’avait mise mal à l’aise avec des questions sur sa vie sexuelle, si elle envisagerait de sortir avec un homme plus âgé et un commentaire selon lequel il serait prêt à avoir une relation » avec toute personne âgée de plus de 22 ans. «

« J’ai compris que le gouverneur voulait coucher avec moi et se sentait terriblement mal à l’aise et effrayé », a déclaré Bennett au Times.

Troisième accusateur: Anna Ruch

Ruch, 33 ans, a déclaré que Cuomo avait fait une avance indésirable lors d’un mariage à New York en septembre 2019, la première fois qu’elle l’avait rencontré.

Elle a déclaré lundi au New York Times que Cuomo avait placé sa main sur le bas de son dos, ce qui était exposé. Elle a ensuite retiré sa main, a-t-elle dit, et Cuomo a attrapé son visage à deux mains et lui a demandé s’il pouvait l’embrasser. Elle s’est ensuite éloignée.

«J’étais tellement confus et choqué et embarrassé», a déclaré Ruch au Times, qui comprenait une photo du moment où Cuomo avait les mains sur le visage de Ruch dans son reportage. « J’ai détourné la tête et je n’ai pas eu de mots à ce moment-là. »

Les premières réponses de Cuomo aux allégations de harcèlement

Lorsque Boylan s’est manifesté pour la première fois en décembre, Cuomo a déclaré que «les tweets n’étaient tout simplement pas vrais».

«Écoutez, je me suis battu pour et je crois qu’une femme a le droit de se manifester et d’exprimer son opinion et d’exprimer ses problèmes et ses préoccupations, mais ce n’est tout simplement pas vrai», a-t-il déclaré.

Le bureau du gouverneur a réitéré son refus après la publication de Boylan sur Medium la semaine dernière et a publié une déclaration de quatre collaborateurs actuels et anciens qui ont déclaré qu’ils auraient été sur le vol d’octobre 2017 où Cuomo aurait évoqué le strip poker.

« Nous étions sur chacun de ces vols d’octobre et cette conversation n’a pas eu lieu », ont-ils déclaré.

Après que Bennett se soit entretenu avec le Times, Cuomo a déclaré dans un communiqué: « Je n’ai jamais fait de progrès envers Mme Bennett et je n’ai jamais eu l’intention d’agir d’une manière inappropriée. La dernière chose que j’aurais jamais voulu était de lui faire ressentir quelque chose. des choses qui sont rapportées. «

Cuomo s’excuse pour les commentaires « mal interprétés »

Dimanche, Cuomo s’est excusé pour tout comportement offensant qui que ce soit, sans aborder aucune réclamation spécifique à son encontre en dehors d’une vague référence à des questions qui « ont été soulevées au sujet de certaines de mes interactions passées avec les gens du bureau ».

«Au travail, parfois, je pense que je suis ludique et que je fais des blagues que je trouve amusantes. Je taquine parfois les gens de ce que je pense être de bonne humeur. Je le fais en public et en privé. Vous m’avez vu faites-le lors de réunions d’information des centaines de fois », a déclaré Cuomo dans sa déclaration. «J’ai taquiné les gens au sujet de leur vie personnelle, de leurs relations, du fait de se marier ou de ne pas se marier. Je ne veux pas offenser et j’essaie seulement d’ajouter un peu de légèreté et de plaisanterie à ce qui est une affaire très sérieuse.

Cuomo a dit qu’il se rendait maintenant compte qu’il « avait peut-être été insensible ou trop personnel et que certains de mes commentaires, compte tenu de ma position, ont fait ressentir aux autres des sentiments que je n’avais jamais voulu. »

«Je reconnais que certaines des choses que j’ai dites ont été interprétées à tort comme un flirt indésirable. Dans la mesure où quelqu’un a ressenti cela, je suis vraiment désolé», a-t-il déclaré.

Suite:Alors que les scandales engloutissent Andrew Cuomo, les candidats envisagent la candidature du gouverneur en 2022

‘Ce n’est pas une excuse’

Beaucoup ont trouvé que les efforts du gouverneur pour s’excuser faisaient défaut, y compris Bennett, qui a critiqué ses excuses lundi.

« Le gouverneur a refusé de reconnaître ou d’assumer la responsabilité de son comportement prédateur », a déclaré Bennett par l’intermédiaire de son avocat.

« Comme nous le savons, les agresseurs – en particulier ceux qui ont énormément de pouvoir – sont souvent des récidivistes qui se livrent à des tactiques de manipulation pour diminuer les allégations, blâmer les victimes, nier les actes répréhensibles et échapper aux conséquences », a-t-elle déclaré.

Le maire de New York, Bill de Blasio, a déclaré qu’avec sa déclaration, Cuomo avait l’air de «se laisser aller».

« Ce n’est pas une excuse », a déclaré de Blasio lors d’une conférence de presse lundi, ajoutant que Cuomo « semblait dire qu’il plaisantait ».

«Le harcèlement sexuel n’est pas drôle», a-t-il déclaré.

Le sénateur d’État démocrate Mike Gianaris a déclaré qu’au lieu de s’excuser, Cuomo semblait «rejeter le blâme sur les survivants».

« Il y a une grande différence entre » Je suis désolé si vous avez été offensé par ce que j’ai fait « et » Je suis désolé pour ce que j’ai fait « », a déclaré Gianaris à NY1.

Le procureur général de New York choisira un enquêteur indépendant

Cuomo a d’abord résisté aux appels à renvoyer les allégations de harcèlement sexuel à James afin que le procureur général puisse accorder un pouvoir d’assignation à un enquêteur indépendant. Au lieu de cela, il a proposé qu’il soit dirigé par l’ancienne juge de district américaine Barbara Jones, qui a déjà travaillé en tant qu’associée dans un cabinet d’avocats avec l’un des conseillers les plus proches de Cuomo.

La proposition a été accueillie avec des accusations selon lesquelles Cuomo essayait de contrôler l’enquête, que les législateurs de l’État et du gouvernement fédéral ont insisté pour qu’elle soit indépendante. La Maison Blanche a même pesé, avec l’attachée de presse Jen Psaki disant à CNN « il devrait y avoir un examen indépendant pour examiner ces allégations. »

Cuomo a ensuite proposé que l’enquêteur soit sélectionné conjointement par James et la juge en chef Janet DiFiore, qu’il a nommée. Mais après que James ait catégoriquement rejeté l’idée et que les critiques se sont multipliées, Cuomo a accepté de donner à James le pouvoir exclusif de choisir qui dirigera l’enquête.

Décès des foyers de soins COVID-19

L’administration de Cuomo fait déjà face à une enquête fédérale pour sa gestion du COVID-19 dans les maisons de retraite avant l’appel à une enquête sur les allégations de harcèlement sexuel.

L’enquête fédérale a été ouverte après que la principale assistante Melissa DeRosa a reconnu avoir retenu des données clés sur les décès et des informations de la part des législateurs et du public après avoir reçu une enquête du ministère américain de la Justice l’année dernière.

Il y a un peu moins d’un an, les points de presse quotidiens de Cuomo au cours des premières semaines de l’épidémie de COVID-19 aux États-Unis lui ont demandé de lancer une entrée tardive dans la primaire présidentielle démocrate surpeuplée.

Mais le sous-dénombrement reconnu par l’État des décès dans les foyers de soins dus au coronavirus et l’examen minutieux d’une ordonnance du 25 mars autorisant les résidents des foyers de soins des hôpitaux à rentrer chez eux avec le COVID-19 a mis son avenir politique en péril.

Suite:Cuomo était une star nationale pour la réponse COVID. Les décès dans les foyers de soins ont bouleversé cela.

Les retombées politiques

En avril dernier, un sondage du Siena College a mis la note de performance professionnelle de Cuomo à un maximum de 71% positif à 28% négatif.

La semaine dernière, un sondage du Marist College a montré que 49% des New-Yorkais approuvent le travail de Cuomo en tant que gouverneur, et 44% disent qu’ils n’approuvent pas.

C’était avant que les dernières allégations de harcèlement sexuel ne soient révélées.

Gianaris, le démocrate n ° 2 au Sénat de New York, a déclaré lundi à NY1 qu’au milieu des scandales qui secouent son administration, « la question de savoir si le gouverneur peut ou non continuer est une question ouverte ».

Cuomo a indiqué qu’il pourrait briguer un quatrième mandat en tant que gouverneur. Mais maintenant, non seulement sa capacité à gagner un autre mandat est en question, mais il fait également face à des appels de l’intérieur de son propre parti pour sa démission ou même sa destitution.

« Tu es un monstre, et il est temps pour toi de partir. Maintenant, » tweeté La sénatrice d’État démocratique Alessandra Biaggi samedi.

Avant même que les allégations de harcèlement sexuel ne fassent la une des journaux, l’assemblé démocrate Ron Kim, qui affirme que Cuomo a menacé de détruire sa carrière à cause de ses critiques des décès dans les maisons de retraite, a écrit un éditorial pour Newsweek le 22 février intitulé « Il est temps de destituer Andrew Cuomo . »

Contribution: Joseph Spector et Jon Campbell, équipe de l’État de New York du USA TODAY Network