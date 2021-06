Dernières nouvelles sur le coronavirus EN DIRECT – Les enfants NE DEVRAIENT PAS avoir de vaccin pour protéger les personnes vulnérables contre le covid, selon un membre du SAGE

TOUS LES PLUS DE 18 ANS SUSCEPTIBLES DE POUVOIR RÉSERVER LEUR JAB COVID D’ICI LA FIN DE LA SEMAINE

Sir Simon Stevens, directeur général du NHS en Angleterre, a déclaré que tous les adultes en Angleterre devraient pouvoir réserver leur jab Covid-19 « d’ici la fin de cette semaine ».

Il a déclaré à la conférence annuelle de la Confédération du NHS que le NHS « terminerait le travail » du programme de vaccination Covid-19 dans « la plus grande mesure possible » au cours des quatre prochaines semaines.

Sir Simon a déclaré: « Il est maintenant très important que nous utilisions les quatre prochaines semaines pour terminer le travail dans toute la mesure du possible pour le programme de vaccination Covid, qui a été une réalisation historique en termes d’efficacité de livraison par le NHS – plus de 60 millions de doses désormais administrées.

«D’ici le 19 juillet, nous visons à offrir peut-être aux deux tiers des adultes à travers le pays des doubles jabs.

« Et nous faisons également de grands progrès en étendant l’offre à tous les adultes – aujourd’hui, les personnes âgées de 23 et 24 ans peuvent se faire vacciner via le service national de réservation.

«Je pense que d’ici la fin de cette semaine, nous serons en mesure d’ouvrir le service national de réservation à tous les adultes de 18 ans et plus.

« Bien sûr, l’approvisionnement en vaccins continue d’être limité, nous suivons donc précisément le rythme auquel nous obtenons cet approvisionnement supplémentaire en vaccins d’ici le 19 juillet. »