Dernières nouvelles sur le coronavirus au Royaume-Uni – Sajid Javid dit que le verrouillage restera jusqu’au 19 juillet pour protéger «autant de personnes que possible»

LES KEYWORKERS ET LES « INDIVIDUS INSPIRATIONNELS » REÇOIVENT UNE STANDING OVATION À WIMBLEDON

Le personnel médical et d’autres « personnes inspirantes » qui ont été invités à la Royal Box le premier jour de Wimbledon de cette année ont reçu une ovation debout avant le premier match sur le court central.

Les invités comprenaient Hannah Ingram-Moore, fille du vétéran de la collecte de fonds, le capitaine Sir Tom Moore, qui a collecté plus de 32 millions de livres sterling pour le NHS, ainsi que les concepteurs du vaccin contre le coronavirus Oxford/AstraZeneca.

Les annonceurs ont rendu hommage au « travail important » effectué par les travailleurs clés avant le premier match sur le court central qui a vu le champion en titre Novak Djokovic battre Jack Draper, 19 ans, du Royaume-Uni en quatre sets.

Le professeur Dame Sarah Gilbert, qui a co-conçu le vaccin Oxford/AstraZeneca, a également assisté à la Royal Box, et elle et ses collègues ont été applaudis et acclamés par d’autres spectateurs.

Des hommages ont également été rendus après le match, dirigés par le Premier ministre et le duc et la duchesse de Cambridge.