Dernières nouvelles sur le coronavirus au Royaume-Uni – Les symptômes de la variante delta «comme un rhume pour la plupart des personnes souffrant de covid» qui ne savent pas s’isoler

Les symptômes du CORONAVIRUS pour la variante redoutée Delta ressemblent davantage à un rhume pour la majorité des personnes atteintes, ont révélé les experts.

Un mal de tête, un mal de gorge et un nez qui coule et maintenant les symptômes les plus signalés pour les personnes atteintes de covid au Royaume-Uni, dépassant une toux, de la fièvre et une perte de goût ou d’odeur.

Le professeur Tim Spector, qui dirige l’étude Zoe Covid Symptom, dit qu’attraper la variante Delta peut ressembler « plus à un mauvais rhume » pour les jeunes.

La crainte est que les personnes présentant des symptômes légers puissent confondre leur covid avec un rhume ou une mauvaise gueule de bois et ne pas penser à passer un test ou à s’auto-isoler.

Cependant, on pense que la souche Delta est beaucoup plus contagieuse que les variantes précédentes et peut-être plus mortelle aussi – ce qui signifie que les personnes qui ignorent les symptômes risquent de propager le virus et de tuer les personnes à risque.

Lisez notre blog en direct sur les coronavirus ci-dessous pour les dernières nouvelles et mises à jour…