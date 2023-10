Il y a 45 minutes

“Notre peuple dans la bande de Gaza est confronté à une guerre de génocide et de massacres commis par les forces d’occupation israéliennes au vu et au su du monde entier”, a déclaré le président palestinien Mahmoud Abbas lors d’une réunion avec des responsables de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP).

Abbas est président de l’Autorité palestinienne, le gouvernement internationalement reconnu du peuple palestinien, qui gouverne certaines parties de la Cisjordanie occupée. Son mouvement Fatah, rival du Hamas, contrôle l’OLP.

Lors de sa rencontre avec les dirigeants de l’OLP à Ramallah, Abbas a appelé la communauté internationale à mettre fin à l’agression israélienne dans la bande de Gaza, a rapporté l’agence de presse palestinienne. WAFA a signalé.

Il s’est demandé comment il était possible de « garder le silence face à plus de 3 000 enfants palestiniens tués et aux bombardements d’hôpitaux, ainsi qu’à la destruction impitoyable et aux châtiments collectifs de civils ».

“Gaza restera une partie intégrante de l’Etat palestinien, aux côtés de la Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est… Jérusalem restera notre capitale éternelle, avec ses sanctuaires islamiques et chrétiens”, a-t-il déclaré, s’engageant à reconstruire tout ce qui a été détruit à Gaza par l’armée israélienne. bombardement.

—Joanna Tan