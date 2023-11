Dernières nouvelles sur le conflit à Gaza

il y a 4 heures

Les Forces de défense israéliennes ont pris le contrôle d’un bastion militaire du Hamas dans le nord de la bande de Gaza, a déclaré l’armée dans une mise à jour quotidienne du Telegram couvrant les événements de la veille.

Tsahal a ajouté que des missiles et lanceurs antichars, des armes et du matériel de renseignement se trouvaient sur le site du complexe.

En plus d’avoir affirmé avoir endommagé d’autres armes et infrastructures du Hamas, Tsahal a déclaré avoir également ciblé une cellule de 10 membres du groupe militant palestinien et localisé séparément un certain nombre d’agents du Hamas qui “se sont barricadés dans un bâtiment adjacent à l’hôpital al-Quds”. , et prévoyait de mener une attaque contre les forces à partir de là.”

CNBC n’a pas pu confirmer de manière indépendante ces informations.

L’armée israélienne, qui affirme mener une campagne aérienne et terrestre dans la bande de Gaza pour éliminer les capacités militaires du Hamas, a précédemment accusé le groupe d’utiliser le peuple palestinien comme bouclier et de se cacher dans ou sous des refuges civils et des sites de soins médicaux.

— Ruxandra Iordache