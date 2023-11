Dernières nouvelles sur le conflit à Gaza

il y a 3 heures

“C’est la dernière chance pour une solution à deux Etats” qui créerait des Etats palestiniens et israéliens indépendants, a déclaré lundi le principal envoyé de l’UE dans un discours, soulignant que l’échec de la communauté internationale à négocier un “règlement global et définitif” pourrait conduire à une « spirale de violence et de haine mutuelle depuis des générations ».

S’exprimant à la conférence des ambassadeurs de l’UEJosep Borrell a déclaré que “la tragédie qui se déroule au Moyen-Orient est le résultat d’un échec politique et moral collectif, et les peuples israélien et palestinien en paient un prix élevé. Et ce prix continuera d’augmenter”.