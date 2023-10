Il y a 40 minutes

Un garçon palestinien déplacé, qui a fui sa maison avec sa famille au milieu des frappes israéliennes, s’occupe de ses frères et sœurs jumeaux alors qu’ils se réfugient à l’hôpital Nasser de Khan Younis, dans le sud de la bande de Gaza, le 29 octobre 2023.

Des explosions ont retenti à moins de 200 pieds de l’hôpital Al-Quds dans la ville de Gaza, qui abrite des milliers de personnes, a déclaré ce matin un porte-parole de la Société du Croissant-Rouge palestinien à NBC News par téléphone.

De nombreuses femmes et enfants font partie des 14 000 personnes entassées dans l’établissement et un grand nombre d’entre eux ont besoin de soins médicaux, a déclaré Nebal Farsakh. Elle a ajouté que d’autres pensaient simplement que ce serait l’endroit le plus sûr pour se protéger des frappes israéliennes dans le nord de Gaza.

Farsakh a déclaré que l’hôpital avait reçu au moins deux appels d’avertissement ordonnant aux responsables d’évacuer l’établissement. “Ils demandent aux gens d’évacuer eux-mêmes sans moyen de transport, sans carburant, sans voiture. Comment vont-ils y parvenir ?” » a-t-elle déclaré, ajoutant que la zone entourant l’hôpital avait été soumise à d’intenses bombardements.

L’armée israélienne n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de NBC News quant à savoir si des appels d’avertissement avaient été lancés ou si la zone entourant l’hôpital était ciblée.

— Actualités NBC