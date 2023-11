Dernières nouvelles sur le conflit à Gaza

Il y a 16 minutes

Plus de 100 membres du personnel de l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine ont été tués en un mois lors du conflit entre Israël et le Hamas, a déclaré le commissaire général de l’UNRWA, Philippe Lazzarini. a déclaré vendredi sur les réseaux sociaux.

“L’UNRWA est en deuil, les Palestiniens en deuil, les Israéliens en deuil. Mettre fin à cette tragédie nécessite #Cessez-le-feuhumanitaire maintenant”, a-t-il déclaré.

Actif dans la bande de Gaza, l’UNRWA a appelé à plusieurs reprises à des conditions plus sûres pour les civils locaux et ses abris, ainsi que pour que son personnel reçoive et distribue l’aide humanitaire au peuple palestinien.

— Ruxandra Iordache