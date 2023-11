Dernières nouvelles sur le conflit à Gaza

il y a 4 heures

Le secrétaire général adjoint de l’ONU aux affaires humanitaires et coordonnateur des secours d’urgence, Martin Griffiths, rencontre le ministre syrien des Affaires étrangères à Damas le 26 juin 2023. (Photo de LOUAI BESHARA / AFP) (Photo de LOUAI BESHARA/AFP via Getty Images)

Le conflit actuel entre Israël et le groupe militant palestinien Hamas est un « feu de forêt qui pourrait complètement consumer la région entière », a averti le chef de l’aide humanitaire de l’ONU, Martin Griffiths, lors d’une conférence humanitaire à Paris pour la bande de Gaza, selon une traduction de CNBC.

Qualifiant la situation dans l’enclave de Gaza d’« insupportable » et « inconsolable », il a exhorté toutes les parties à la guerre à respecter « les droits internationaux et la dignité humanitaire » afin de protéger les civils.

Le conflit a déjà exacerbé les tensions entre Israël et le groupe militant libanais Hezbollah, les Houthis yéménites et l’administration syrienne de Bachar al-Assad. Des appels ont également été lancés pour que les pays arabes s’unissent dans un embargo contre Israël de la part de l’Iran, qui soutient les trois acteurs hostiles à Israël, et du Hamas.

— Ruxandra Iordache