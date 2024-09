Dernières nouvelles sur le cancer de Kate Middleton : les fiançailles probables de la princesse de Galles révélées après l’annonce de la chimiothérapie

«De l’obscurité peut surgir la lumière» : déclaration complète de Kate

« Alors que l’été touche à sa fin, je ne peux pas vous dire à quel point je suis soulagée d’avoir enfin terminé mon traitement de chimiothérapie.

Les neuf derniers mois ont été incroyablement difficiles pour nous en tant que famille. La vie telle que nous la connaissons peut changer en un instant et nous avons dû trouver un moyen de naviguer dans les eaux tumultueuses et sur la route inconnue.

Le parcours du cancer est complexe, effrayant et imprévisible pour tout le monde, en particulier pour vos proches.

Avec humilité, cela vous met également face à vos propres vulnérabilités d’une manière que vous n’aviez jamais envisagée auparavant, et avec cela, une nouvelle perspective sur tout.

Cette période nous a surtout rappelé à William et moi de réfléchir et d’être reconnaissants pour les choses simples mais importantes de la vie, que beaucoup d’entre nous tiennent souvent pour acquises. Tout simplement aimer et être aimé.

Faire tout ce que je peux pour ne plus avoir de cancer est désormais ma priorité. Même si j’ai terminé ma chimiothérapie, mon chemin vers la guérison et le rétablissement complet est long et je dois continuer à prendre chaque jour comme il vient.

J’ai néanmoins hâte de reprendre le travail et de participer à quelques autres engagements publics dans les mois à venir, dès que je le pourrai.

Malgré tout ce qui s’est passé auparavant, j’entre dans cette nouvelle phase de rétablissement avec un sentiment renouvelé d’espoir et d’appréciation de la vie.

William et moi sommes très reconnaissants du soutien que nous avons reçu et nous avons puisé une grande force auprès de tous ceux qui nous aident en ce moment. La gentillesse, l’empathie et la compassion de chacun nous ont vraiment touchés.

À tous ceux qui poursuivent leur propre parcours contre le cancer, je reste à vos côtés, main dans la main. De l’obscurité peut surgir la lumière, alors laissez cette lumière briller.