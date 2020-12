«Mais ce ne sont pas seulement les agriculteurs qui vont souffrir, tous les citoyens de ce pays vont souffrir à cause de cela, car une fois qu’il y aura des restrictions sur les produits entrant dans ce pays, cela ne fera qu’une chose et si un produit est rare, nous tous savent ce qui va se passer – cela coûtera plus cher », a-t-il ajouté.