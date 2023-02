Dernières nouvelles sur le ballon espion chinois : les États-Unis étudient un ballon abattu alors que le Pentagone révèle l’opération d’espionnage “plus large” de la Chine

Qu’a dit Joe Biden à propos de la Chine lors de son discours sur l’état de l’Union ?

(Getty Images)

Dans ses remarques lors d’une session conjointe du Congrès dans un discours aux heures de grande écoute mardi soir, le président Joe Biden a mentionné la Chine au moins sept fois, se concentrant principalement sur la façon dont les États-Unis sont en concurrence avec Pékin tout en cherchant également à éviter les conflits.

Il n’a pas spécifiquement discuté de l’incident du ballon et de sa décision de l’abattre, mais il s’est engagé à agir pour “protéger notre pays” contre les menaces potentielles “comme nous l’avons clairement indiqué la semaine dernière”.

Voici une partie de ses propos :

Nous avons clairement indiqué et j’ai clairement indiqué dans mes conversations personnelles, qui ont été nombreuses, avec le président Xi que nous recherchions la concurrence, pas le conflit.

Mais je ne m’excuserai pas que nous investissions… pour rendre l’Amérique plus forte. Investir dans l’innovation et les industries américaines qui définiront l’avenir que la Chine entend dominer. Investir dans nos alliances et travailler avec nos alliés pour protéger les technologies de pointe afin qu’elles ne soient pas utilisées contre nous. Moderniser notre armée pour préserver la stabilité et… dissuader l’agression.

Aujourd’hui, nous sommes dans la position la plus forte depuis des décennies pour concurrencer la Chine ou n’importe qui d’autre dans le monde. N’importe qui d’autre dans le monde. Et je m’engage – je m’engage à travailler avec la Chine là où nous pouvons faire progresser les intérêts américains et profiter au monde.

Mais ne vous y trompez pas : comme nous l’avons clairement indiqué la semaine dernière, si la Chine menace notre souveraineté, nous agirons pour protéger notre pays. Et nous l’avons fait.

Écoutez, soyons clairs : gagner le concours devrait tous nous unir. Nous sommes confrontés à de sérieux défis à travers le monde. Mais au cours des deux dernières années, les démocraties sont devenues plus fortes, et non plus faibles. Les autocraties sont devenues plus faibles, pas plus fortes. Nommez-moi un leader mondial qui changerait de place avec Xi Jinping. Nommez-m’en un. Nommez-m’en un.