Il y a une heure

Une foule anti-israélienne en colère a pris d’assaut dimanche un aéroport de la république russe du Daghestan, apparemment à la recherche de passagers arrivant sur un vol en provenance de Tel Aviv. Les médias russes ont rapporté qu’au moins plusieurs centaines de « manifestants » pro-palestiniens ont pris d’assaut le terminal et la piste de l’aéroport de cette république à majorité musulmane en raison de leur opposition à la guerre entre Israël et le Hamas.

Certains membres du groupe ont crié des slogans antisémites, suggèrent des reportages et des images des réseaux sociaux, tandis que d’autres ont brandi des drapeaux palestiniens et crié « Allahu Akbar » (« Dieu est le plus grand » en arabe). Un avion en provenance de Tel-Aviv a été encerclé, les passagers étant contraints de remettre leur passeport pour que leur nationalité soit contrôlée.

L’incident a mis sous les projecteurs les divisions de la population russe diversifiée sur le plan ethnique et religieux, avec des tensions croissantes entre la communauté juive de Russie en déclin rapide (à la fois en termes de personnes pratiquantes et ethniquement juives) et sa population musulmane, l’Islam étant la deuxième religion en importance dans le pays. La Russie, après le christianisme orthodoxe.

En savoir plus sur l’histoire ici : Le déchaînement d’une foule antisémite met la pression sur Moscou pour qu’il fasse face aux tensions ethniques croissantes en Russie