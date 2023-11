Dernières nouvelles sur la Russie et la guerre en Ukraine

il y a 3 heures

Le secrétaire du Conseil de sécurité russe Nikolai Patrushev, haut responsable russe et proche allié du président Vladimir Poutine, a affirmé mercredi que l’Ukraine avait tenté d’attaquer trois centrales nucléaires.

S’exprimant lors d’une réunion à Moscou avec des collègues de la Communauté des États indépendants, Patrushev a affirmé que « le manque de succès sur le champ de bataille oblige Kiev à recourir de plus en plus à des méthodes terroristes, notamment des assassinats et des meurtres de citoyens russes, des attaques contre des biens civils et des attaques critiques ». infrastructures”, a-t-il déclaré, selon propos rapportés par l’agence de presse Tass.

“Des mesures similaires ont été prises par la partie ukrainienne concernant les centrales nucléaires de Leningrad, Kalinin et Koursk”, a-t-il déclaré.

Patrushev, qui est peut-être la personnalité la plus influente du Kremlin, a déclaré que le 26 octobre, des drones ukrainiens avaient frappé un entrepôt de déchets nucléaires sur le territoire de la centrale nucléaire de Koursk, un incident que Moscou avait alors condamné, et a déclaré que deux autres des drones avaient frappé le complexe de ses bâtiments administratifs. Patrushev n’a pas présenté de preuves de ses affirmations ni donné plus de détails. CNBC n’a pas été en mesure de vérifier les commentaires.

L’Ukraine n’a pas commenté ces incidents et ne confirme ni ne nie si elle a mené des opérations militaires sur le territoire russe. L’Ukraine mène depuis juin une contre-offensive pour reprendre le territoire occupé par la Russie, et une grande partie du pays a vu ses infrastructures civiles endommagées ou détruites depuis l’invasion russe en février 2022.

—Houx Ellyatt