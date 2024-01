Austin a également félicité les alliés pour leurs contributions et a souligné les « annonces importantes » de l’Estonie, de l’Allemagne, de la Lettonie, de la Lituanie, des Pays-Bas, de la Norvège, de la Suède et du Royaume-Uni.

Le président russe Vladimir “Poutine espère que les missiles et les drones démoraliseront le peuple ukrainien et briseront l’esprit combatif de l’armée ukrainienne. J’exhorte donc ce groupe à creuser profondément pour fournir à l’Ukraine davantage de systèmes de défense aérienne et d’intercepteurs au sol qui pourraient sauver des vies.” “, a déclaré Austin dans son discours d’ouverture.

Les Alliés ont déjà livré une gamme de systèmes de défense aérienne, notamment les Patriot, IRIS-T et NASAMS, tandis que l’OTAN fournit du matériel d’hiver, du matériel de déminage et du carburant.

“Quelqu’un doit dire à la CIA que dans notre pays (le réseau social russe), VKontakte est beaucoup plus populaire que X interdit. Et que l’audience de VKontakte est bien plus large”, a déclaré Peskov.

“Vous savez, cette pratique est assez courante, les agences de renseignement du monde entier utilisent très souvent les médias et les réseaux sociaux pour recruter de nouveaux employés. Et elles le font tout le temps, la CIA le fait chaque année”, a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Mardi.

“Les plus hauts dirigeants ont vendu le pays pour des palais et des yachts à une époque où nos soldats mâchent des pommes de terre pourries et tirent avec des armes préhistoriques. Notre peuple est obligé de donner des pots-de-vin simplement pour trouver du travail”, dit l’homme dans des clips vidéo d’un Le sombre hiver russe est agrémenté d’images de limousines officielles haut de gamme et de riches Russes portant des toasts.

Accompagné d’une musique classique mélancolique, le personnage principal et fictif de la vidéo est un employé anonyme de 35 ans de l’agence de renseignement militaire russe qui se présente comme un patriote amoureux de la Russie et qui a autrefois servi comme parachutiste.

“En Corée du Nord, non, ce sont des projets plus prometteurs. Nous partons du fait que lorsque les calendriers seront convenus, le président profitera de cette proposition”, a déclaré à la presse le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. L’agence de presse russe TASS a déclaré en répondant à la question de savoir si ce voyage pourrait avoir lieu avant les élections présidentielles russes de mars.

Le chef du commerce de l’UE a déclaré que la Commission étudiait les moyens de protéger les produits les plus sensibles, ajoutant qu’il avait discuté de la question avec les ministres de l’agriculture de Pologne et de Hongrie au cours des dernières 24 heures.

L’UE a suspendu les droits d’importation, les quotas et les mesures de défense commerciale sur les importations en provenance d’Ukraine depuis juin 2022 afin de soutenir son économie après l’invasion russe. Cependant, les exportations ukrainiennes de céréales bon marché ont suscité des protestations de la part des gouvernements, des agriculteurs et des camionneurs des pays voisins comme la Pologne et la Hongrie.

La Russie affirme que les dernières frappes n’étaient pas une vengeance pour l’attaque du marché de Donetsk

Le ministère russe de la Défense et le Kremlin ont commenté mardi les dernières frappes de missiles sur l’Ukraine, niant que des civils aient été visés dans ces attaques. Dans une déclaration sur Telegramle ministère russe de la Défense a déclaré que « dans la matinée, les forces armées russes ont lancé une frappe groupée avec des armes aériennes et terrestres de haute précision à longue portée contre les installations du complexe militaro-industriel ukrainien produisant des missiles et leurs pièces, munitions et explosifs ». “. “L’objectif de la frappe a été atteint. Toutes les cibles assignées ont été atteintes”, a indiqué le ministère, sans fournir plus de détails. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que six personnes avaient été tuées lors des dernières frappes, qui ont visé Kiev, Kharkiv et d’autres régions de l’Ukraine, et que 73 personnes avaient été blessées, dont certaines grièvement.

KIEV, UKRAINE – 23 JANVIER : les pompiers éteignent les voitures en feu sur le site d'un fragment de missile tombé dans la cour d'immeubles résidentiels de grande hauteur dans le district de Sviatoshynskyi le 23 janvier 2024 à Kiev, en Ukraine. L'aviation stratégique russe a lancé une frappe massive de missiles sur les villes ukrainiennes. À Kiev, des fragments de missiles sont tombés dans les districts de Sviatoshynskyi, Pecherskyi, Solomianskyi et Darnytskyi, blessant des civils et endommageant des bâtiments résidentiels et des infrastructures.