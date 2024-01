Dernières nouvelles sur la Russie et la guerre en Ukraine

il y a 4 heures

DONETSK, UKRAINE – 21 JANVIER : vue des dégâts après le bombardement du marché de la ville ukrainienne de Donetsk, qui est actuellement sous contrôle russe, guerre russe et ukrainienne en cours le 21 janvier 2024. Au moins 25 personnes ont été tuées et 20 autres blessés dimanche à la suite de bombardements dans la ville ukrainienne de Donetsk, actuellement sous contrôle russe. (Photo de Léon Klein/Anadolu via Getty Images)

La Russie et l’Ukraine ont échangé des frappes de représailles au cours du week-end après l’attaque d’un autre terminal pétrolier russe dimanche, tout comme la ville de Donetsk occupée par la Russie et neuf régions ukrainiennes.

Moscou a accusé Kiev d’avoir lancé une frappe de missile sur un marché de la ville de Donetsk, tuant au moins 25 personnes et en blessant 20 autres. Les responsables russes ont déclaré. Les forces armées ukrainiennes opérant dans la région ont nié avoir mené cette frappe, déclarant qu’ils “n’ont mené aucune opération de combat avec des moyens de destruction”.

Par ailleurs, un incendie s’est déclaré dans un terminal du plus grand producteur russe de gaz naturel liquéfié Novatek, sur la mer Baltique, a déclaré dimanche un responsable régional, au milieu d’informations faisant état d’observations de drones dans la région. Plusieurs autres terminaux pétroliers russes ont été visés ces derniers jours, dans les régions de Briansk et de Léningrad.

Pendant ce temps, le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a déclaré dimanche que les forces russes avaient bombardé neuf régions du pays.

“Au cours de cette seule journée, les inhumains russes ont bombardé plus d’une centaine de villes, villages, nos villages ukrainiens dans neuf régions : de la région de Tchernihiv à la région de Soumy, en passant par la région de Mykolaïv, la région de Kirovohrad, nos régions. Les frappes russes sont particulièrement sévères dans la région de Donetsk. région”, a déclaré Zelenskyy dans son discours du soir.

Décrivant 60 affrontements hier, Zelenskyy a déclaré que les combats les plus intenses se sont déroulés dans la région d’Avdiivka, ainsi qu’à Bakhmut, Maryinka et Koupiansk. “Il y a eu plus de 50 bombardements russes uniquement à partir de systèmes de lance-roquettes multiples, ainsi que des dizaines de frappes aériennes et de missiles”, a-t-il déclaré.

La Russie et l’Ukraine nient avoir pris pour cible des infrastructures civiles. CNBC n’a pas été en mesure de vérifier immédiatement les rapports sur le champ de bataille.

—Houx Ellyatt