il y a 3 heures

Le président russe Vladimir Poutine s’adresse au Forum économique mondial virtuel via une liaison vidéo depuis Moscou le 27 janvier 2021. (Photo de Mikhail KLIMENTYEV / SPUTNIK / AFP) (Photo de MIKHAIL KLIMENTYEV/SPUTNIK/AFP via Getty Images)

Depuis février 2022, cependant, près de 2 000 personnes et entités russes liées au Kremlin, ou considérées comme portant atteinte ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ont été sanctionnées et soumises au gel des avoirs et à l’interdiction de voyager de la part de l’UE et Les autres alliés occidentaux de l’Ukraine, dont la Suisse.

Parmi la liste 2024 des personnalités publiques participant au WEF, aucune ne vient de Russie.

Lorsqu’on lui a demandé si Moscou avait suivi le discours prononcé mardi par le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy, Peskov a répondu : “Nous surveillons toujours de près les déclarations de Kiev”.

—Houx Ellyatt