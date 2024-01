Dernières nouvelles sur la Russie et la guerre en Ukraine

Il y a 14 minutes

Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, à gauche, et Volodymyr Zelenskiy, président ukrainien, au centre, lors de la session des « PDG pour l’Ukraine », le jour de l’ouverture du Forum économique mondial (FEM) à Davos, en Suisse, mardi. 16 janvier 2024. Le rassemblement annuel de dirigeants politiques, de hauts dirigeants et de célébrités à Davos se déroule du 15 au 19 janvier. Photographe : Stefan Wermuth/Bloomberg via Getty Images

L’Ukraine fait pression sur l’OTAN pour qu’elle accélère son adhésion à l’organisation, même si les chances d’adhésion à court terme sont extrêmement minces étant donné la guerre active en Ukraine et les réserves de pays comme la Turquie et la Hongrie.

La Russie a fondé son invasion de l’Ukraine en février 2022 en partie sur son opposition à la future adhésion de l’Ukraine à l’OTAN et à l’expansion du bloc, même si l’adhésion de l’Ukraine était, même à ce moment-là, une possibilité lointaine. L’OTAN a refusé de céder aux exigences de la Russie d’avant-guerre qui demandait des garanties que l’Ukraine ne rejoindrait pas l’alliance.

Zelensky s’adressera aux délégués à Davos mardi et devrait profiter de l’occasion pour plaider la cause de l’Ukraine en faveur de la poursuite de l’aide militaire et humanitaire à un moment où le soutien actuel à Kiev semble fragile, étant donné la lassitude croissante de la guerre et les prochaines élections en Europe et aux États-Unis.

—Houx Ellyatt