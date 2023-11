Dernières nouvelles sur la Russie et la guerre en Ukraine

Il y a 28 minutes

Un gazoduc reliant la Finlande à l’Estonie et deux autres câbles de télécommunications reliant l’Estonie à la Finlande et à la Suède ont également été endommagés le mois dernier.

Le commandant de la marine finlandaise Toni Joutsia (de gauche à droite), le lieutenant-commandant des gardes-frontières finlandais Markus Paljakka, l’inspecteur-détective du Bureau national d’enquête Risto Lohi et le chef du Bureau national d’enquête Robin Lardot assistent à une conférence de presse conjointe Conférence d’enquête sur l’attaque possible contre le gazoduc BalticConnector le 8 octobre 2023 entre la Finlande et l’Estonie au siège du Bureau national d’enquête à Vantaa, en Finlande, le 24 octobre 2023. L’écran montre la photo d’un garde-frontière finlandais Le cargo « Newnew Polar Bear », immatriculé à Hong Kong, a été repéré se déplaçant à proximité du gazoduc Balticconnector. La police finlandaise a déclaré qu’un navire chinois était au centre de son enquête sur des soupçons de sabotage du gazoduc Balticconnector. (Photo de Heikki Saukkomaa / Lehtikuva / AFP) / Finlande OUT (Photo de HEIKKI SAUKKOMAA/Lehtikuva/AFP via Getty Images)

Heikki Saukkomaa | Afp | Getty Images