Les conséquences de l’attaque de missiles russes sur Odessa capturées dans des images de caméras corporelles

La police ukrainienne a publié une vidéo de caméra corporelle censée montrer les conséquences d’une attaque de missiles russes sur Odessa.

L’attaque d’Odessa, l’un des principaux ports ukrainiens d’exportation de céréales, fait suite à une promesse de représailles de Moscou après l’explosion d’un pont reliant la Russie à la péninsule de Crimée, lundi 17 juillet.

L’armée de l’air ukrainienne a déclaré que les six missiles Kalibr qui ont été tirés pendant la nuit et 31 des 36 drones ont été abattus. Les missiles et la plupart des drones ont été abattus au-dessus des régions d’Odessa et de Mykolaïv dans le sud.

Des chutes de débris et des ondes de choc ont endommagé plusieurs maisons et des infrastructures portuaires non spécifiées à Odessa.

Aucun décès n’a été signalé, mais un homme âgé a été blessé, a indiqué le commandement militaire du sud de l’Ukraine.