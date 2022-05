Dernières nouvelles sur la guerre russo-ukrainienne : mises à jour en direct

Le président Biden a signé samedi un nouveau programme d’aide militaire et humanitaire de 40 milliards de dollars pour l’Ukraine alors que le pays se préparait à une longue guerre d’usure dans ses régions orientales, jurant qu’il n’arrêterait pas de se battre jusqu’à ce que toutes les forces russes soient expulsées.

Pourtant, samedi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a reconnu qu’en fin de compte, le conflit nécessiterait une solution diplomatique, soulevant des questions sur ce que cela signifierait exactement.

M. Zelensky a déclaré que la Russie avait contrecarré une première tentative de mettre fin à la guerre par le dialogue et que maintenant le conflit était “très difficile”. S’exprimant à l’occasion du troisième anniversaire de son investiture en tant que président, il a déclaré que la guerre “sera sanglante” mais “la fin sera certainement dans la diplomatie”.

Malgré une récente série de revers et une pénurie de main-d’œuvre et d’équipement, la Russie a poursuivi sa campagne militaire dans l’est de l’Ukraine et son offensive de propagande dans son pays, quelques heures après avoir affirmé avoir obtenu le contrôle total de la ville portuaire de Marioupol, dans ce qui serait son gain le plus important depuis le début de la guerre.

La Russie a déclaré vendredi soir dans un communiqué que son ministre de la Défense, Sergueï K. Choïgou, avait informé le président Vladimir V. Poutine de la “libération complète” de l’aciérie de Marioupol où les combattants ukrainiens avaient fait leur dernier combat dans la ville avant de se rendre ces derniers temps. jours. Les responsables ukrainiens n’ont pas confirmé l’affirmation russe.

Des véhicules endommagés et incendiés lundi dans une aciérie à Marioupol, en Ukraine, dont la Russie a déclaré avoir pris le contrôle. Crédit… Alexeï Alexandrov/Associated Press

L’armée ukrainienne, pour sa part, a déclaré qu’elle avait repoussé la veille 11 attaques dans les provinces de Donetsk et Louhansk, connues collectivement sous le nom de région du Donbass, et avait détruit huit chars ainsi que d’autres véhicules de combat russes.

Dans l’ensemble, a affirmé M. Zelensky, l’Ukraine a « brisé l’épine dorsale de la plus grande ou de l’une des armées les plus puissantes du monde ».

La guerre est maintenant sur le point d’entrer dans son quatrième mois, et alors que Moscou a été forcée de se retirer d’abord de l’extérieur de la capitale, Kiev, et plus récemment de la deuxième plus grande ville du pays, Kharkiv, aucune des parties ne fait actuellement plus que des gains supplémentaires.

Alors que le conflit se rapproche de plus en plus de l’impasse et que les deux parties se battent dans la région du Donbass pour prendre le dessus, les appels à un cessez-le-feu se sont multipliés, ainsi que les questions sur ce qui constituerait une victoire, ou du moins un résultat approprié, pour Ukraine.

« Un cessez-le-feu doit être obtenu le plus tôt possible », a exhorté jeudi le Premier ministre italien, Mario Draghi, en ouvrant un débat parlementaire sur le rôle de l’Italie dans le soutien à l’Ukraine. Il a ajouté que “nous devons amener Moscou à la table des négociations”.

Les suggestions allemandes, françaises et italiennes d’un cessez-le-feu ont été rejetées avec colère et même amèrement par Kiev comme égoïstes et mal programmées. Les responsables ukrainiens disent que la Russie n’est guère prête pour des pourparlers de paix sérieux et que leurs forces – malgré des pertes considérables dans le Donbass et à Marioupol – ont l’élan de la guerre.

Pour l’instant, certains en Ukraine insistent sur le fait que le seul résultat qu’il respectera est la restitution de tous les territoires perdus par la Russie depuis 1991, date à laquelle elle a obtenu son indépendance de l’Union soviétique. Cela inclurait à la fois le Donbass dans son intégralité et la Crimée, que la Russie a annexée en 2014. Mais M. Zelensky a laissé entendre qu’il accepterait le statu quo avant la guerre.

Un capitaine ukrainien surveillant la destruction d’une frappe aérienne dans une usine à Sloviansk, dans la région du Donbass, la semaine dernière. Crédit… Lynsey Addario pour le New York Times

Les diplomates occidentaux soutiennent que c’est à l’Ukraine de décider. Mais leur unanimité commence à s’effondrer lorsqu’il s’agit de détails.

Vendredi, l’ambassadrice américaine auprès de l’OTAN, Julianne Smith, s’exprimant lors d’une conférence à Varsovie, a réaffirmé le ferme soutien des États-Unis à l’Ukraine. “En termes d’état final”, a-t-elle ajouté, “nous pensons que l’Ukraine l’emportera, et nous voulons qu’elle protège son intégrité territoriale et sa souveraineté”.

Mais elle a ajouté un autre objectif : « Nous voulons voir une défaite stratégique de la Russie. Nous voulons voir la Russie quitter l’Ukraine.

Pour les dirigeants d’Europe de l’Est et de la Baltique, un règlement de paix durable et la fin du conflit doivent inclure une victoire militaire écrasante qui mettra fin à la présidence de M. Poutine. Tout ce qui n’est pas son départ ne ferait qu’ouvrir la voie à la prochaine guerre, disent-ils. Ils rechignent aux suggestions de Berlin, Paris et Rome pour ramener M. Poutine à la table des négociations.

« La paix ne peut pas être le but ultime », a récemment déclaré le Premier ministre Kaja Kallas d’Estonie au New York Times. “Je ne vois qu’une solution comme une victoire militaire qui pourrait mettre fin à cela une fois pour toutes, et aussi punir l’agresseur pour ce qu’il a fait.”

Sinon, a-t-elle dit, “nous revenons à notre point de départ – vous aurez une pause d’un an, deux ans, puis tout continuera”.

“Tous ces événements devraient nous réveiller de notre sommeil géopolitique et nous faire sortir de nos illusions”, a déclaré jeudi le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki lors de la conférence de Varsovie. “J’entends qu’il y a des tentatives pour permettre à Poutine de sauver la face d’une manière ou d’une autre sur la scène internationale. Mais comment pouvez-vous sauver quelque chose qui a été complètement défiguré ?

Le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki à Varsovie vendredi. M. Morawiecki a appelé à l’unité contre la Russie. Crédit… Marcin Obara/EPA, via Shutterstock

“La Russie ne peut être dissuadée que par notre unité, nos capacités militaires et nos sanctions sévères”, a-t-il ajouté. “Pas par des appels téléphoniques et des conversations avec Poutine.”

Dans une salve diplomatique qui lui est propre, le ministère russe des Affaires étrangères a publié samedi une liste de 963 personnes qui seraient interdites à vie d’entrer en Russie, parmi lesquelles M. Biden, l’acteur Morgan Freeman et le chroniqueur du New York Times Bret Stephens. Le ministère a décrit sa décision comme des représailles “nécessaires” contre les “actions hostiles” des États-Unis.

Dans le contexte d’un débat en cours sur ce à quoi pourrait ressembler un règlement final, les forces russes et ukrainiennes se sont enfoncées sur le champ de bataille, conscientes que chaque victoire militaire se transformerait en un avantage diplomatique.

L’armée ukrainienne a déclaré samedi que la Russie déminait le port de Marioupol pour tenter de le remettre en marche. La réouverture du port renforcerait le contrôle de Moscou sur les parties du sud et de l’est de l’Ukraine qu’elle contrôle, tout en augmentant son influence économique sur la mer Noire, où sa marine est dominante.

Et les forces russes se sont retranchées dans des zones en dehors de la ville de Kharkiv, présentant un formidable obstacle à tous les efforts ukrainiens pour faire valoir leur avantage dans cette zone.

L’armée russe s’est préparée samedi à tenter une autre traversée en ponton d’une rivière de l’est de l’Ukraine qui a constitué une formidable barrière à ses objectifs dans la région, a déclaré l’armée ukrainienne, malgré l’un de ses engagements les plus meurtriers de la guerre lors d’une précédente tentative ce mois-ci. .

Les forces russes installaient à nouveau des équipements de pontage près de la rivière Seversky Donets, a déclaré l’armée ukrainienne dans son évaluation matinale de la guerre régulièrement publiée. Le chemin sinueux du ruisseau traverse le cœur de la région où les forces russes combattent les défenseurs ukrainiens – autour des villes d’Izium, Sloviansk, Kramatorsk et Sievierodonetsk – créant des obstacles majeurs à l’offensive de Moscou dans l’est de l’Ukraine.

Mardi, des maisons ont été endommagées dans le village précédemment occupé de Malaya Rohan, à l’extérieur de la ville de Kharkiv, dans l’est de l’Ukraine. Crédit… Finbarr O’Reilly pour le New York Times

“L’ennemi n’a pas cessé ses actions offensives dans la zone d’opération orientale dans le but d’établir un contrôle total sur le territoire des régions de Donetsk et de Louhansk”, indique l’évaluation.

L’armée ukrainienne a fait sauter des ponts pour forcer les Russes à construire des ponts flottants, une tactique qui s’est avérée efficace et coûteuse pour l’armée russe. Les forces militaires sont particulièrement vulnérables aux frappes d’artillerie car elles rassemblent des soldats, des véhicules blindés et du matériel lors d’une tentative de traversée.

Dans la bataille pour le contrôle de la région du Donbass, les forces russes ont tenté plusieurs traversées de ponton du Seversky Donets, considérées comme une étape tactique importante vers l’objectif d’encercler une poche de troupes ukrainiennes dans et autour de la ville de Sievierodonetsk.

Le 11 mai, l’artillerie ukrainienne a frappé un ponton avec un effet dévastateur, détruisant le pont, incinérant des véhicules blindés sur les deux rives du fleuve et tuant plus de 400 soldats, selon les estimations d’analystes militaires occidentaux. Le ministère britannique de la Défense a publié des déclarations corroborant les récits ukrainiens, basés sur des images satellite et des images de drones aériens publiées en ligne sur la frappe.

Quel que soit le résultat final de la guerre, personne ne s’attend à ce qu’elle se termine bientôt, car le chef de chaque pays doit pouvoir revendiquer une sorte de victoire, en particulier M. Zelensky.

“Pour Zelensky, il n’y a pas d’autre voie que de continuer à se battre et à reconquérir le territoire qu’ils ont perdu”, a déclaré Andrew A. Michta, analyste de politique étrangère et de défense basé en Allemagne. « À la minute où il accepte un compromis, compte tenu du sang versé, il perd sa crédibilité politique. Les Ukrainiens ne peuvent pas conclure un accord juste pour arrêter les combats, donc ce sera une guerre longue et interminable.

Steven Erlanger rapporté de Varsovie, Andrew E. Kramer de Dnipro, en Ukraine, et Katrin Bennhold de Berlin. Anton Troïanovski a contribué aux reportages d’Istanbul.