Dernières nouvelles sur la guerre Russie-Ukraine : mises à jour en direct

Les attaques russes mercredi ont fait cinq morts dans la région de Mykolaïv, dans le sud de l’Ukraine, et 14 blessés dans la région de Zaporizhzhia, selon des responsables ukrainiens. Le nombre de morts suite à une frappe de missile sur des immeubles résidentiels dans la ville orientale de Chasiv Yar est passé à 48, a déclaré mercredi soir le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Pourtant, les récents efforts offensifs russes à l’est, à Sloviansk, et au nord, dans et autour de Kharkiv, n’ont pas réussi à gagner du territoire, selon les analystes.