Dernières nouvelles sur la guerre entre Israël et le Hamas : mises à jour en direct

Les forces israéliennes ont ordonné aux Palestiniens hébergés dans l’un des derniers hôpitaux fonctionnels de Gaza d’évacuer le complexe, faisant craindre que les troupes ne tentent de prendre d’assaut un établissement rempli de milliers de personnes, dont certaines ont été abattues alors qu’elles tentaient de fuir. selon les médecins là-bas.

L’armée israélienne a accusé mercredi le Hamas de mener des activités militaires dans l’enceinte de l’hôpital, le complexe médical Nasser à Khan Younis, et a affirmé que le complexe « était utilisé pour détenir des otages ».

Les affirmations d’Israël n’ont pas pu être vérifiées de manière indépendante, mais elles témoignent de l’intensification de l’attention portée à l’hôpital alors que les forces israéliennes tentent d’extirper les combattants du Hamas de la ville du sud. Les précédents avertissements israéliens d’évacuer les hôpitaux, y compris celui d’Al-Shifa, le plus grand de Gaza, ont souvent précédé les raids militaires sur les installations.

“Nous exigeons la cessation immédiate de toute activité militaire dans la zone de l’hôpital et le départ immédiat des militaires”, a déclaré l’armée israélienne. dit dans un rapport. Il a appelé les civils hébergés à l’hôpital à partir vers des « espaces plus sûrs » dans le sud et le centre de Gaza. Le communiqué n’appelle pas les patients ou le personnel médical à quitter l’hôpital.

Les habitants de Gaza ont déclaré que les forces israéliennes tiraient régulièrement sur les zones où elles avaient demandé aux gens de fuir, ne laissant aucun endroit sûr dans l’enclave. Ajoutant à la terreur des personnes à l’intérieur de l’hôpital, les forces israéliennes ont tiré sur les personnes qui tentaient de quitter l’enceinte, certaines étant tuées ou blessées, selon deux médecins interrogés mardi.

“La situation est très dangereuse”, a déclaré Khaled Al-Serr, chirurgien général de l’hôpital. Il a déclaré que l’armée israélienne avait indiqué un jour plus tôt que l’hôpital, encerclé par les forces terrestres israéliennes depuis des semaines, était sûr.

Khan Younis a été au centre de l’invasion israélienne du sud de Gaza, avec des frappes aériennes tuant des centaines de civils et des soldats tirant sur des personnes dans les rues, selon le ministère de la Santé de Gaza et les médias palestiniens. De nombreux Gazaouis qui avaient fui l’offensive militaire israélienne dans le nord et le centre de Gaza avaient cherché refuge à Khan Younis, pour ensuite être contraints de fuir à nouveau alors que les forces israéliennes avançaient plus profondément dans la bande.

L’armée israélienne n’a pas immédiatement répondu aux questions concernant les allégations selon lesquelles ses forces auraient tiré sur ceux qui tentaient de fuir.

Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a déclaré mardi que « les combats intenses à Khan Younis, en particulier près des hôpitaux Nasser et Al Amal », continuaient de compromettre la sécurité du personnel médical.

L’armée israélienne affirme que le Hamas utilise les hôpitaux comme couverture pour ses opérations, une affirmation que le groupe et les responsables médicaux ont démentie. Les Palestiniens ont cherché refuge dans les hôpitaux même si les forces israéliennes ont régulièrement lancé des frappes sur et autour d’eux et, dans certains cas, ont attaqué les complexes hospitaliers.

Nahed Abu Taeema, chef du service chirurgical de l’hôpital Nasser, a déclaré que les explosions provoquées par les frappes aériennes se sont rapprochées de l’hôpital et se sont intensifiées ces derniers jours. « Mais nous ne quitterons pas l’hôpital sans nos patients », a-t-il déclaré.

De nombreux médecins et infirmières, ainsi que les membres de leurs familles qui se réfugiaient à l’hôpital, avaient commencé à emballer leurs affaires et à se préparer à fuir, a déclaré le Dr Al-Serr, même si partir présentait son lot de dangers.

Il y a environ 8 000 personnes à l’intérieur de Nasser, a-t-il expliqué, dont des patients grièvement blessés qui souffrent de blessures aux membres et qui seraient difficiles à transporter.

La situation à l’intérieur de l’hôpital est devenue de plus en plus désastreuse. Les frappes israéliennes à proximité ont provoqué des incendies qui se sont propagés aux installations de stockage de matériel médical et à l’entrepôt de fournitures de l’hôpital, les brûlant presque complètement, a déclaré le Dr Ashraf Al-Qudra, porte-parole du ministère de la Santé de Gaza. Les eaux usées ont envahi le service des urgences, entravant le traitement des patients et menaçant la propagation de la maladie, a-t-il déclaré.

Aaron Boxerman , Rawan Cheikh Ahmad et Farnaz Fassihi rapports contribués.