Dernières nouvelles sur la guerre entre Israël et le Hamas et mises à jour sur Gaza : Biden critique la demande de mandat d’arrêt de la CPI contre les dirigeants israéliens et du Hamas

Des pays européens, dont la France et l’Allemagne, ont publié des déclarations affirmant leur soutien à la légitimité de la Cour pénale internationale après que son procureur ait demandé des mandats d’arrêt contre de hauts responsables israéliens et du Hamas. L’Office de secours et de travaux des Nations Unies (UNRWA), qui vient en aide aux réfugiés palestiniens, a déclaré avoir suspendu la distribution de nourriture à Rafah pour la première fois pendant la guerre en raison de problèmes de sécurité et d’un manque de fournitures. « Nous n’avons pas de fournitures », a déclaré la porte-parole de l’UNRWA, Juliette Touma. « Nous n’avons donc rien à distribuer. »