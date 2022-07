Dernières nouvelles sur la guerre en Ukraine : mises à jour en direct

Dans cette image publiée par le gouvernement iranien, le président russe Vladimir V. Poutine salue le chef suprême de l’Iran, l’ayatollah Ali Khamenei, et le président iranien, Ebrahim Raisi, à Téhéran mardi. Le crédit… Khamenei.Ir, via AFP – Getty Images

L’Iran a mis en garde la Turquie mardi contre le lancement d’une nouvelle opération militaire en Syrie juste avant que les dirigeants des deux pays ne participent à une réunion au sommet à trois avec le président russe.

Le guide suprême de l’Iran, l’ayatollah Ali Khamenei, a adressé l’avertissement au président turc Recep Tayyip Erdogan peu après son arrivée en Iran pour les pourparlers trilatéraux, a indiqué le site Web du guide suprême. Le dirigeant iranien a déclaré à M. Erdogan qu’une attaque militaire dans le nord de la Syrie serait préjudiciable à la Turquie, à la Syrie et à toute la région, a indiqué le site.

L’Iran et la Russie ont été de fidèles alliés internationaux du président Bachar al-Assad de Syrie pendant plus d’une décennie de guerre civile, tandis que la Turquie a soutenu des groupes armés qui se battent pour renverser M. Assad et a organisé des incursions dans le nord de la Syrie. La Turquie contrôle déjà plusieurs étendues de territoire à l’intérieur de la Syrie le long de la frontière entre les deux pays.

Fin mai, M. Erdogan a menacé de lancer une nouvelle offensive militaire contre les combattants kurdes dans deux villes du nord de la Syrie. Il a déclaré que l’offensive ferait partie d’un effort visant à protéger la frontière turque des militants kurdes et à créer une soi-disant zone de sécurité pour rapatrier certains des millions de réfugiés qui ont traversé la frontière vers la Turquie pendant la guerre.

“Le terrorisme doit définitivement être combattu, mais une attaque militaire contre la Syrie ne profitera qu’aux terroristes”, lit-on dans un communiqué. message publié mardi sur le compte Twitter de M. Khamenei à côté d’une photo de sa rencontre avec le dirigeant turc.

Dans son allocution d’ouverture lors de la réunion à trois, un provocateur, M. Erdogan, a explicitement demandé le soutien de la Russie et de l’Iran pour l’incursion militaire dans le nord de la Syrie. Après la réunion, M. Erdogan est resté sur la même position.

“Notre combat contre les organisations terroristes se poursuivra partout”, a-t-il déclaré après la réunion. “Nous attendons de la Russie et de l’Iran qu’ils soutiennent la Turquie dans cette lutte.”

Le sommet en Iran a été considéré comme une tentative de M. Poutine de consolider les relations avec les pays voisins après sa décision d’envahir l’Ukraine, qui a laissé la Russie presque complètement isolée. Mais l’échange a mis en lumière les tensions entre la Turquie, l’Iran et la Russie, notamment à propos de la Syrie.

L’Iran, qui est également confronté à l’isolement international imposé par l’Occident sur son programme nucléaire, a commencé à fournir des drones à l’armée russe, tandis que la Turquie, membre de l’OTAN, a commencé à fournir des drones à l’Ukraine.

Mais c’est le sujet de la Syrie qui est venu en premier.

Les États-Unis ont mis en garde contre l’opération prévue par M. Erdogan, affirmant qu’elle risquerait de déstabiliser davantage la région et pourrait également créer un nouveau flux de réfugiés syriens.

Dana Stroul, un haut responsable du Moyen-Orient pour le département américain de la Défense, a déclaré la semaine dernière que l’administration Biden s’opposait fermement à toute opération turque dans le nord de la Syrie.

Depuis son arrivée au pouvoir en 2002, M. Erdogan a monté plusieurs offensives militaires contre des militants kurdes en Turquie et en Syrie.

Les Kurdes de souche représentent environ un cinquième de la population turque et se battent pour leur autonomie depuis des décennies. En Syrie, des groupes kurdes ont saisi l’opportunité offerte par le quasi-effondrement du gouvernement de Damas pour acquérir une plus grande autonomie, ce à quoi M. Erdogan s’est opposé avec véhémence.