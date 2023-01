Dernières nouvelles sur la guerre en Ukraine: des frappes de drones russes frappent Kyiv lors d’une attaque matinale

Un homme de 19 ans a été transporté dans un hôpital du district de Desniansky à Kyiv, a déclaré M. Klitschko sur Telegram, après que des débris de drones ont heurté une route et endommagé un bâtiment.

Des sirènes de raid aérien ont été annoncées juste avant minuit pour Kyiv et la majeure partie de l’est de l’Ukraine, et hurlaient encore deux heures plus tard.