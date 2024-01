Dernières nouvelles sur la faillite de DSG – Rumeurs commerciales de la MLB

La saga Diamond Sports Group a pris une autre tournure hier lorsque la société de radiodiffusion a annoncé un accord de restructuration qui verrait les créanciers investir 450 millions de dollars pour maintenir l’entreprise à flot. Dans le cadre de l’accord, Amazon recevrait les droits de diffusion en continu pour les équipes de la NBA, de la LNH et de la MLB pour lesquelles Diamond détient actuellement ces droits.

Bien qu’il existe un accord entre Diamond et Amazon, il convient de souligner que le plan ne peut pas devenir officiel sans l’approbation du tribunal des faillites. Cela prendra du temps, le temps que le tribunal et les créanciers de Diamond règlent les détails.

Evan Drellich et Mike Vorkunov de l’Athletic rapportent qu’Amazon paierait 115 millions de dollars, avec un investissement supplémentaire de 50 millions de dollars possible. Bien que cela leur donne droit aux droits de diffusion en continu pour chaque équipe de la NBA et de la LNH ayant conclu un contrat avec Diamond, cela ne s’applique qu’à cinq équipes de la MLB. Diamond détient les droits de diffusion en continu des Royals, Tigers, Marlins, Brewers et Rays. Ces clubs seraient toujours diffusés sur le câble sur les réseaux Bally Sports de Diamond, mais l’accès au streaming sur le marché serait transféré vers Prime Video. La MLB s’est opposée à la vente de droits de diffusion supplémentaires à Diamond, mais Alden González d’ESPN rapporte que l’implication d’Amazon n’est pas conditionnée à de nouvelles acquisitions de streaming.

Jusqu’à cette semaine, il semblait probable que Diamond abandonnerait complètement le réseau sportif régional après la saison MLB 2024. L’accord avec Amazon représente un changement important et laisse quelques équipes de la MLB dans un état d’incertitude permanente.

Diamond détient des accords de diffusion avec 11 équipes de la MLB. L’avocat de la société a déclaré hier que neuf de ces clubs — les Angels, Braves, Brewers, Cardinals, Marlins, Rays, Reds, Royals et Tigers — seraient payés intégralement pour la campagne 24 (relayé par González). La société cherche à renégocier ses accords avec deux autres, les Guardians et les Rangers, à des tarifs inférieurs. Il est également en discussion avec les Twins, dont le précédent contrat avec Diamond a expiré à la fin de la saison dernière, les laissant comme une sorte d’agent libre de diffusion.

L’avocat de Diamond a informé le tribunal hier que la société avait proposé des conditions à chacune des organisations de Cleveland, du Texas et du Minnesota pour continuer à diffuser leurs matchs en 2024 (via The Athletic). Il a déclaré que la société attend des réponses des trois franchises d’ici début février. Une audience prévue demain matin a été reportée sine die afin que les parties puissent revoir le cadre de l’accord de streaming, selon Drellich et Vorkunov.

Aucun des Rangers, Guardians ou Twins n’est obligé d’accepter des droits réduits. S’ils refusent, cependant, il semble probable que Diamond abandonnera les contrats du Texas et de Cleveland et quittera le Minnesota sans accord. Diamond a déjà montré sa volonté d’abandonner les conditions non rentables au cours de la saison 2023, lorsqu’il a abandonné les accords avec les Padres et les Diamondbacks.

Cela laisse le Texas, Cleveland et le Minnesota sans beaucoup de levier. L’avocat de Diamond a indiqué que l’une des organisations (sans préciser laquelle) envisageait de négocier un accord qui s’étendrait même au-delà de la saison prochaine, comme le relaye The Athletic.

L’incertitude s’est reflétée dans l’activité de ces franchises, ou dans leur absence, en matière d’agence libre. Le Minnesota a déclaré qu’il réduisait la masse salariale au début de l’intersaison. Ils ont permis Sonny Gris et Kenta Maeda de partir et ont jusqu’à présent signé un contrat d’agent libre avec un contrat de ligue majeure. C’était une garantie de 950 000 $ pour le releveur Josh Staumontqui se remet d’une opération du défilé thoracique.

Le Texas vient de remporter une Série mondiale qui inciterait normalement une équipe à agir de manière agressive pendant l’intersaison. Au lieu de cela, le directeur général Chris Young a indiqué qu’ils ne seraient pas aussi actifs qu’ils l’avaient été lors des hivers précédents. Les Rangers ont signé quelques agents libres – notamment un pacte de 22 millions de dollars sur deux ans pour Tyler Mahlé – mais ils n’ont pas fait de folies en tête de la classe. La situation de la radiodiffusion est communément citée comme une raison pour laquelle ils n’ont pas ramené Jordan Montgomeryqui reste sur le marché libre.

Cleveland n’est jamais un gros dépensier, donc le manque d’activité de leur côté est caractéristique. Pourtant, le club semble fonctionner avec une flexibilité limitée. Ils ont accepté un salaire dans le Scott Barlow commerce et signé Austin Haies à un accord d’agent libre de 4 millions de dollars.

La question de savoir si toutes ces équipes pourront conclure un nouveau contrat avec Diamond devrait devenir claire dans les prochaines semaines. Même s’ils restent sur les réseaux pour la saison prochaine (et potentiellement au-delà), cela entraînerait une sorte de baisse de leurs revenus. Paul Hoynes de Cleveland.com a rapporté que les Guardians avaient gagné 55 millions de dollars en droits locaux la saison dernière. Il s’agissait d’un montant similaire pour le Minnesota, qui Phil Miller du Minneapolis Star-Tribune les rapports ont reçu 54 millions de dollars en 2023. Evan Grant du Dallas Morning News a écrit hier que l’accord des Rangers rapportait environ 111 millions de dollars par an.

Si l’une de ces équipes ne parvient pas à un accord, elle rejoindrait un trio de clubs susceptibles de fonctionner sans accord avec RSN cette année. La MLB est intervenue pour gérer la diffusion sur le marché de l’Arizona et de San Diego la saison dernière. Alors que la MLB a subventionné une partie des contrats avec les D-Backs et les Padres la saison dernière, le commissaire Rob Manfred a clairement indiqué qu’ils ne le feraient pas la saison prochaine. Permettre à la MLB de gérer les diffusions serait probablement moins rentable pour les équipes que si elles concluaient un nouvel accord avec Diamond.

Il semble que la MLB va également gérer les diffusions des Rocheuses, dont le contrat a été abandonné par AT&T SportsNet Rocky Mountain fin 2023. Patrick Saunders du Denver Post a rapporté ce mois-ci que la MLB devrait diffuser les matchs du Colorado sur le marché sur sa plateforme MLB.tv, comme elle le fait avec les D-Backs et les Padres. Les Rocheuses ont gagné environ 57 millions de dollars grâce à leur accord de diffusion il y a un an, ajoute Saunders.