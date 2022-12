Dernières nouvelles météo: Lingfield abandonne la carte tous temps de samedi en raison de parties gelées de la piste | Nouvelles de la course

La course à Lingfield samedi a été abandonnée en raison de préoccupations concernant des sections de piste gelées.

Avec des réunions de sauts de haut niveau à Ascot et Haydock déjà organisées, ainsi que d’autres cartes National Hunt à Newcastle et Fairyhouse, le match tous temps de Lingfield devait être la principale attraction.

Les températures ont chuté jusqu’à moins 8 ° C sur le circuit de Surrey cette semaine, et tandis que le directeur de course George Hill a déclaré la piste praticable vendredi, il a annoncé une inspection préventive à 7h30.

Cela a révélé une zone gelée au bord de la ligne de course et dans cet esprit, un nouveau contrôle a eu lieu à 9h30.

Mais malgré les meilleures tentatives de Hill et de son équipe, les températures n’ont pas monté assez vite et étaient encore à moins 5°C lorsque la décision a été prise d’abandonner.

Dans une déclaration sur Twitter, Lingfield a déclaré: “Malheureusement, malgré tout le travail acharné de notre équipe sur le terrain, la météo a vaincu nos efforts et la piste n’est pas sûre pour courir.”

La carte tout temps de Chelmsford a également échoué à une inspection samedi matin, ne laissant aucune réunion survivante en Grande-Bretagne et en Irlande.