Dernières nouvelles météo: Ascot, Newcastle et Haydock perdent les cartes de sauts du samedi en raison de pistes gelées | Nouvelles de la course

Il n’y aura pas de sauts au Royaume-Uni samedi avec Ascot, Haydock et Newcastle tous abandonnés en raison de pistes gelées.

La carte de vendredi à Ascot étant déjà annulée mercredi, une inspection devait avoir lieu vendredi matin pour évaluer les conditions de samedi.

Cependant, avec une nuit beaucoup plus froide que prévu, le directeur de course Chris Stickels n’a eu d’autre choix que d’abandonner l’action de samedi, qui devait comporter le Grade One Howden Long Walk Hurdle.

“Nous avons abandonné pour samedi, nous avons eu moins 6,5 ° C pendant la nuit”, a déclaré Stickels. “Nous sommes toujours à moins 6C maintenant (8h30) et la piste est gelée sous les couvertures.

“Nous pourrions arriver à 1C aujourd’hui, mais il est censé revenir à moins 5C ce soir et vendredi pourrait atteindre 1,5C avant de redescendre à moins 4C vendredi soir.

“Il n’y a aucune perspective qu’il devienne racable, donc il y a peu de chances que nous retardions davantage l’inévitable pour être honnête, nous avons donc informé tout le monde afin qu’ils puissent faire des plans.”

La réunion de Haydock samedi a également été abandonnée, mais cette nouvelle est peut-être encore moins surprenante.

Le directeur de course Kirkland Tellwright avait informé tout le monde plus tôt dans la semaine qu’un dégel majeur serait nécessaire et que cela ne se produisait pas.

Une inspection a eu lieu jeudi matin, mais la décision a été facile après que les températures ont chuté jusqu’à moins 8 ° C pendant la nuit.

Newcastle est également en congé samedi avec la directrice de course Eloise Quayle décidant qu’il n’y avait aucune perspective de dégel à temps.

Southwell a passé son inspection jeudi, il y aura donc des actions au Royaume-Uni, mais Ffos Las est absent en raison de tuyaux gelés, tandis que Chelmsford doit passer une deuxième inspection.

La réunion à Fairyhouse samedi est soumise à une inspection vendredi à 9h avec la piste actuellement incourse. Les températures nocturnes ont été aussi basses que moins 7C.

Il n’y aura pas non plus d’action de sauts vendredi, la réunion d’Uttoxeter étant abandonnée après une inspection à 9 heures du matin jeudi. Des réunions tous temps sont prévues pour Kempton et Southwell vendredi et Dundalk en Irlande.