Dernières nouvelles: les familles de Gaza fuient les bombardements israéliens intenses

Les familles en fuite sont arrivées dans des camionnettes, à dos d’âne et à pied dans des écoles gérées par les Nations Unies, transportant des oreillers et des casseroles, des couvertures et du pain. Les hommes traînaient de grands sacs en plastique et les femmes portaient des bébés sur leurs épaules, s’entassant dans les salles de classe.