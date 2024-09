Dernières nouvelles : Le débat Harris-Trump ouvre la voie au jour du scrutin alors que les premiers bulletins de vote sont envoyés en Alabama

Kamala Harris a fait valoir avec force des arguments contre Donald Trump mardi lors de leur premier et peut-être unique débat avant l’élection présidentielle, l’incitant à plusieurs reprises lors d’un événement qui a mis en valeur leur des visions radicalement différentes pour le pays sur l’avortement, l’immigration et la démocratie américaine.

À moins de deux mois du jour du scrutin et quelques heures avant que les premiers bulletins de vote anticipés ne commencent à être envoyés par courrier mercredi en Alabama, le débat a offert le regard le plus clair à ce jour sur une course présidentielle qui a été bouleversée à plusieurs reprises.

Voici les dernières nouvelles :

Des responsables, dont le président Joe Biden, la vice-présidente Kamala Harris et l’ancien président Donald Trump, se sont réunis pour commémorer le 23e anniversaire des attentats de New York, de Washington et des zones rurales de Pennsylvanie.

Cela s’est produit alors qu’ils se tenaient à côté du président Joe Biden et du candidat républicain à la vice-présidence, le sénateur JD Vance, sur le site du mémorial du 11 septembre où les dirigeants se réunissent pour commémorer le 23e anniversaire du 11 septembre.

Harris, le candidat démocrate à la présidence, a traversé la scène pour serrer la main de Trump avant le début du débat de la campagne présidentielle mardi soir à Philadelphie.

Lorsque le président Joe Biden a donné remarques maladroites sur l’avortement Lors du débat de cet été, ce projet a été largement perçu comme une occasion manquée – un échec même – sur une question puissante et motivante pour les démocrates aux urnes.

La différence était alors flagrante, mardi soir, lorsque la vice-présidente Kamala Harris a défendu avec force le droit à l’avortement. lors de son débat présidentiel avec le républicain Donald Trump.

Harris a évoqué les situations médicales désastreuses dans lesquelles se trouvent les femmes depuis que la Cour suprême des États-Unis a annulé le droit national à l’avortement en 2022. Harris a rapidement imputé directement la responsabilité à Trump, qui a réajusté la Cour suprême à la majorité conservatrice qui a rendu cette décision historique pendant son mandat.

Les femmes, a déclaré Harris à l’audience nationale, ont été soins refusés par conséquent.

« C’est de cela que les gens veulent parler ? Des femmes enceintes qui veulent mener leur grossesse à terme, qui font une fausse couche, qui se voient refuser des soins aux urgences parce que les prestataires de soins ont peur d’aller en prison et qui perdent leur sang dans une voiture sur le parking ? », a déclaré Harris.

Ce moment a rappelé que Harris est particulièrement bien placée pour parler de ce sujet national brûlant d’une manière que Biden, un catholique de 81 ans qui s’est longtemps opposé à l’avortement, n’a jamais fait. feutre confortable à faire.

L’ancien président Donald Trump a amplifié mardi de fausses rumeurs selon lesquelles des immigrants haïtiens dans l’Ohio enlevaient et mangeaient des animaux de compagnie, répétant lors d’un débat télévisé le type de propos incendiaires et rhétorique anti-immigrés il a fait la promotion tout au long de ses campagnes.

Rien ne prouve que les immigrants haïtiens d’une communauté de l’Ohio agissent de la sorte, affirment les responsables. Mais lors du débat avec la vice-présidente Kamala Harris, Trump a spécifiquement mentionné Springfield, dans l’Ohio, la ville au centre des accusations, affirmant que les immigrants prenaient le contrôle de la ville.

« Ils mangent les chiens, les chats et les animaux de compagnie des gens qui vivent là », a-t-il déclaré.

Harris a qualifié Trump d’« extrême » et a ri après son commentaire. Les modérateurs du débat ont souligné que les responsables municipaux ont déclaré que ces allégations n’étaient pas vraies.

Les propos de Trump font écho aux déclarations de son équipe de campagne, notamment de son colistier, le sénateur de l’Ohio JD Vance, et d’autres républicains. Ces déclarations ont attiré l’attention cette semaine lorsque Vance a publié sur les réseaux sociaux que son bureau avait « reçu de nombreuses demandes » concernant des migrants haïtiens enlevant des animaux de compagnie. Vance a reconnu mardi qu’il était possible que « toutes ces rumeurs se révèlent fausses ».

Les responsables ont déclaré qu’il n’y avait aucun rapport crédible ou détaillé sur ces allégations, même si Trump et ses alliés les utilisent pour amplifier les stéréotypes racistes sur les immigrants noirs et bruns.

Taylor Swift, l’une des plus grandes stars de l’industrie musicale, a récemment soutenu Kamala Harris pour la présidence après la fin du débat mardi soir.

« Je pense qu’elle est une dirigeante talentueuse et déterminée et je crois que nous pouvons accomplir beaucoup plus dans ce pays si nous sommes guidés par le calme et non par le chaos », a écrit Swift dans une publication Instagramqui comprenait un lien vers un site Web d’inscription des électeurs.

Swift a un public fidèle parmi les jeunes femmes, un groupe démographique clé lors des élections de novembre, et sa dernière tournée a généré plus d’un milliard de dollars dans les ventes de billets. En une demi-heure, la publication a reçu plus de 2,3 millions de likes.

Elle a inclus une photo d’elle tenant son chat Benjamin Button, et elle a signé le message « Childless Cat Lady ». La remarque est une référence à la petite fille de trois ans commentaires faits par JD Vancecolistière de Donald Trump, sur le fait que les femmes sans enfants n’ont pas un intérêt égal dans l’avenir du pays.

