Dernières nouvelles : Le débat étant derrière eux, Harris et Trump se bousculent pour les États clés

vice-président Kamala Harris et ancien président Donald Trump se dirigent vers les États clés qu’ils espèrent gagner, tous deux essayant d’élargir leur chemin étroit vers la victoire dans une campagne présidentielle très disputée.

Harris a les yeux rivés sur la Caroline du Nord, où elle prévoit d’organiser des rassemblements à Charlotte et Greensboro jeudi.

Trump se dirige vers l’ouest, vers Tucson, en Arizona, alors qu’il cherche à stabiliser sa campagnequi continue de lutter pour se recalibrer près de deux mois après que Harris a remplacé le président Joe Biden à la tête du ticket démocrate.

Suivez la couverture des élections de 2024 par l’AP sur : https://apnews.com/hub/election-2024.

Voici les dernières nouvelles :

« 60 Minutes » programme la diffusion dans moins d’un mois de son émission spéciale quadriennale d’interviews avec les candidats à la présidentielle, espérant le meilleur même après que sa session avec l’ancien président Donald Trump ait déraillé en 2020.

Aucun autre débat entre Trump et son adversaire démocrate, la vice-présidente Kamala Harris, n’étant actuellement prévu après l’événement de mardi à Philadelphie, un débat de « 60 minutes » représenterait l’un des rares moments restants pour que les électeurs puissent évaluer les deux candidats l’un après l’autre.

Le magazine d’information du dimanche veut le faire le lundi 7 octobre, puisque CBS diffuse les American Music Awards la veille.

Aucun des deux candidats n’a encore accepté de participer à l’émission, mais leurs équipes de campagne ont discuté avec CBS, a déclaré Bill Owens, producteur exécutif de « 60 Minutes ». Le porte-parole de la campagne Trump, Steven Cheung, a déclaré qu’il resterait à l’écoute lorsqu’on l’interrogerait sur les projets de son candidat. L’équipe de campagne de Harris n’a pas immédiatement répondu à une demande de renseignements de l’Associated Press.

Les jeunes femmes sont plus libérales qu’elles ne l’ont été depuis des décennies, selon un sondage Analyse Gallup de plus de 20 ans de données de sondage.

Au cours des dernières années, environ 4 jeunes femmes sur 10 âgées de 18 à 29 ans ont décrit leurs opinions politiques comme libérales, contre il y a vingt ans, où elles étaient environ 3 sur 10 à s’identifier ainsi.

Pour de nombreuses jeunes femmes, leur identité libérale n’est pas seulement une nouvelle étiquette. La part des jeunes femmes qui ont des opinions libérales sur l’environnement, l’avortement, les relations raciales et la législation sur les armes à feu a également augmenté de deux chiffres, selon Gallup.

« Les jeunes femmes ne se considèrent pas comme libérales simplement parce qu’elles aiment ce terme ou parce qu’elles s’en sentent plus à l’aise, ou parce que quelqu’un qu’elles respectent l’utilise », a déclaré Lydia Saad, directrice de la recherche sociale américaine chez Gallup. « Elles sont en fait devenues beaucoup plus libérales dans leurs points de vue réels. »

D’anciens gouverneurs du Michigan et des élus des deux partis se joignent à un effort plus large pour lutter contre la désinformation et les attaques contre le vote et le décompte des bulletins de vote dans plusieurs États clés à l’approche de l’élection présidentielle.

Le projet de défense de la démocratie comprend également d’anciens responsables d’un certain nombre d’États où le président de l’époque, Donald Trump, a tenté d’annuler sa défaite électorale en 2020, notamment GéorgieLeur objectif est de renforcer la confiance dans les élections par le biais de publicités à la radio et à la télévision, de sensibilisation dans les médias et d’engagement local.

« Nous allons nous exprimer ensemble, chaque fois que cela sera nécessaire, lorsque des personnes tenteront de remettre en question l’intégrité ou l’exactitude de notre vote. Nous croyons en notre système et nous n’apprécions pas que des gens inventent des histoires qui servent leurs propres intérêts », a déclaré l’ancien gouverneur du Michigan, James Blanchard, à l’Associated Press avant le lancement officiel jeudi de la section du Michigan.

Blanchard, un démocrate qui a été gouverneur de 1983 à 1991, est rejoint dans l’équipe du Michigan par l’ancien gouverneur républicain John Engler, l’ancien lieutenant-gouverneur démocrate John Cherry et l’ancien représentant républicain américain Mike Bishop.

La semaine dernière, les démocrates de Floride ont fait des déclarations audacieuses sur leurs chances dans un État qui est devenu de plus en plus conservateur ces dernières années. Mais jusqu’à présent, ils n’ont pas mis leurs paroles en concordance avec les sommes nécessaires pour gagner.

« La Floride est en jeu », a proclamé Debbie Mucarsel-Powellune ancienne représentante de Miami, au début d’une tournée en bus pour la défense des droits reproductifs des femmes à Boynton Beach. Mucarsel-Powell est le choix des démocrates de Floride pour défier le sénateur républicain sortant. Rick Scott pour l’un des rares sièges du Sénat que le GOP défend dans ce cycle électoral.

Selon les données d’AdImpact, qui suit les dépenses publicitaires des campagnes politiques et de leurs mandataires, les républicains ont dépensé 4 fois plus que les démocrates pour la campagne sénatoriale en Floride jusqu’au 11 septembre, soit 12,7 millions de dollars contre 3,2 millions de dollars. Sur la base des espaces publicitaires actuellement réservés jusqu’à l’élection générale, cette marge devrait augmenter.