Le taux moyen des prêts hypothécaires à taux fixe sur 30 ans est resté à des sommets générationnels cette semaine, grimpant à 8,01 %, contre 7,99 % la semaine précédente, selon l’enquête nationale hebdomadaire de Bankrate auprès des grands prêteurs.

Le taux moyen des prêts immobiliers à 30 ans a atteint son plus haut niveau depuis août 2000, selon une étude de Bankrate. C’était avant que les attentats terroristes du 11 septembre n’amènent la Réserve fédérale à réduire ses taux d’intérêt, et bien avant que la Grande Récession n’incite la Fed à maintenir ses taux bas tout au long des années 2010.

La hausse actuelle des taux hypothécaires reflète divers facteurs : une économie américaine résiliente, la guerre continue de la Fed contre l’inflation et, plus récemment, une forte hausse des rendements du Trésor à 10 ans, qui servent de référence informelle pour les taux à 30 ans. taux hypothécaires. La barrière des 8 % n’est qu’une étape supplémentaire et malvenue dans la trajectoire ascendante des coûts d’emprunt.

« Nous avons assisté à une hausse considérable des taux », déclare Tom Wind, responsable des prêts à la consommation chez US Bank. “C’est une sorte de choc.”

Qu’est-il arrivé aux taux hypothécaires cette semaine

Les prêts hypothécaires à taux fixe sur 30 ans dans l’enquête de cette semaine avaient un total moyen de 0,33 points d’escompte et de montage.

Au cours des 52 dernières semaines, le taux hypothécaire de référence à taux fixe sur 30 ans s’est établi en moyenne à 6,89 %. Il y a un an, le taux hypothécaire fixe sur 30 ans était de 7,12 %. Il y a quatre semaines, ce taux était de 7,55 %. La moyenne des taux fixes sur 30 ans pour cette semaine est supérieure de 1,74 point de pourcentage au plus bas sur 52 semaines de 6,27 %.

Quant aux autres prêts :

—L’hypothèque à taux fixe sur 15 ans était de 7,23 %, contre 7,19 il y a une semaine.

—L’hypothèque à taux variable (ARM) 5/6 était de 7,38 %, contre 7,39 % il y a une semaine.

—L’hypothèque géante à taux fixe sur 30 ans était de 7,72 %, inchangé par rapport à il y a une semaine.

Comment les taux hypothécaires affectent l’abordabilité du logement

Le revenu familial médian national pour 2023 est de 96 300 $, selon le ministère américain du Logement et du Développement urbain, et le prix médian d’une maison existante vendue en septembre 2023 était de 394 300 $, selon la National Association of Realtors. Basé sur une mise de fonds de 20 % et un taux hypothécaire de 7,99 %, le paiement mensuel de 2 317 $ équivaut à 29 % du revenu mensuel typique d’une famille.

La forte hausse des taux hypothécaires a réduit l’accessibilité financière et provoqué un ralentissement des ventes de logements. Les primo-accédants sont particulièrement mis au défi par ce marché. Les prix des maisons n’ont pas baissé de manière significative et il est peu probable que les valeurs baissent, étant donné la pénurie de maisons à vendre.

« Des taux hypothécaires plus élevés ont un double impact sur le marché immobilier : réduire l’abordabilité pour les acheteurs et renforcer le blocage des taux pour les vendeurs », explique Odeta Kushi, économiste en chef adjointe chez First American. “La combinaison d’une accessibilité réduite et d’une force accrue de l’effet de blocage des taux va probablement continuer à freiner les ventes de maisons, car vous ne pouvez pas acheter ce qui n’est pas à vendre, même si vous pouvez vous le permettre.”

Les taux hypothécaires vont-ils baisser ?

La forte hausse des taux a surpris le secteur immobilier. La Mortgage Bankers Association prévoit que le taux fixe sur 30 ans tombera à 7,2 % d’ici la fin de l’année – une prévision qui est près d’un point de pourcentage au-dessus de sa prévision du mois dernier.

“Le cycle de hausse des taux de la Fed touche probablement à sa fin, mais même si les responsables de la Fed ont indiqué que de nouvelles hausses de taux pourraient ne pas être nécessaires, les réductions de taux pourraient ne pas intervenir aussi tôt ou se dérouler aussi rapidement que prévu”, a déclaré Mike Fratantoni, économiste en chef à Mortgage. Association des banquiers, l’a déclaré la semaine dernière lors de la conférence annuelle du groupe.

Les économistes s’attendaient à une baisse des taux hypothécaires d’ici la fin de 2023, mais la vigueur de l’économie américaine a contrecarré ces prévisions. Il en va de même pour la hausse des rendements du Trésor à 10 ans.

De nombreux acteurs du secteur s’attendent à ce que les taux culminent à 8 %. “Je pense qu’ils atteindront le niveau de 8 %, puis ils redescendront”, déclare Vishal Garg, PDG du prêteur. Mieux.com.

Les taux hypothécaires sont également liés à l’inflation, une mesure que la Fed s’efforce de contrôler. Lors de sa réunion de septembre, la banque centrale a choisi de maintenir ses taux inchangés. Bien que la Fed ne fixe pas directement les taux hypothécaires fixes, elle donne le ton de l’environnement des taux d’intérêt – et comme la banque centrale a augmenté son taux directeur de zéro début 2022 à une fourchette de 5,25 % à 5,5 % maintenant, les taux hypothécaires ont emboîté le pas.

Méthodologie

Le Bankrate.com une enquête nationale auprès des grands prêteurs est menée chaque semaine. Pour mener l’enquête National Average, Bankrate obtient des informations sur les taux des 10 plus grandes banques et caisses d’épargne sur 10 grands marchés américains. Dans le Bankrate.com Dans le cadre d’une enquête nationale, notre équipe d’analyse de marché recueille les taux et/ou les rendements des dépôts bancaires, des prêts et des hypothèques. Nous menons cette enquête de la même manière depuis plus de 30 ans, et parce qu’elle est toujours réalisée de la même manière, elle donne une comparaison nationale précise entre des pommes et des pommes. Nos tarifs diffèrent des autres enquêtes nationales, en particulier des tarifs hebdomadaires publiés par Freddie Mac. Chaque semaine, Freddie Mac interroge les prêteurs sur les taux et les points basés sur les prêts hypothécaires conventionnels conformes au premier privilège pour l’achat d’une maison avec un rapport prêt/valeur de 80 %. “Les prêteurs interrogés chaque semaine sont un mélange de types de prêteurs – caisses d’épargne, coopératives de crédit, banques commerciales et sociétés de prêt hypothécaire – qui est à peu près proportionnel au niveau d’activité hypothécaire que chaque type commande à l’échelle nationale”, selon Freddie Mac.