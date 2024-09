Dernières nouvelles : Harris et Trump se préparent pour le débat, mais leurs stratégies sont très différentes

Kamala Harris et Donald Trump changent radicalement de stratégie pour se préparer à la présidentielle. Débat présidentiel de mardicréant une confrontation qui reflète non seulement deux visions distinctes du pays, mais aussi deux hommes politiques qui abordent les grands moments de manière très différente.

Harris a passé le week-end cloîtrée dans un hôtel historique du centre-ville de Pittsburgh, où elle s’est concentrée sur la préparation de réponses claires de deux minutes, conformément aux règles du débat.

Pendant ce temps, Trump a publiquement nié l’intérêt d’étudier pour le débat. L’ancien président a choisi de remplir ses journées avec des événements liés à sa campagne.

Suivez la couverture des élections de 2024 par l’AP sur : https://apnews.com/hub/election-2024.

Voici les dernières nouvelles :

Une nouvelle publicité de campagne de Harris diffusée sur Fox News le jour du débat présidentiel présente d’anciens responsables de Trump mettant en garde contre ce qu’ils considèrent comme les dangers d’une seconde présidence de Donald Trump.

La publicité sera diffusée à Philadelphie et à West Palm Beach, en Floride — où réside Trump — mardi.

L’ancien vice-président Mike Pence a déclaré qu’il ne soutiendrait pas Trump. L’ancien secrétaire à la Défense Mark Esper, le conseiller à la sécurité nationale John Bolton et le chef d’état-major interarmées, le général Mark Milley, ont tous mis en garde contre le républicain.

Le débat présidentiel commence à 21 heures HE mardi sur ABC.

Si vous demandez aux adversaires de Trump lors du précédent débat ce qu’ils attendent mardi soir – et nous l’avons fait – beaucoup répondent la même chose : soyez attentifs à ce qu’il dit ou fait et auquel Harris ne peut pas se préparer.

Trump est un imprévisible qui a connu un succès politique phénoménal en ignorant les règles traditionnelles de la politique. Il dira ou fera ce qu’il pense être le mieux sur le moment. Et Harris, qui a consacré plusieurs jours à la préparation du débat, ne peut pas tout prévoir.

À ce stade, il est difficile d’imaginer que Trump puisse surprendre qui que ce soit avec de nouveaux éléments. Il a fait l’éloge des dictateurs, parlé de la taille des organes génitaux, suggéré de suspendre la Constitution américaine et déclaré que Harris n’était « devenue noire » que récemment.

L’équipe de Trump ne sait pas ce qu’il fera ou dira à un moment ou à un autre. C’est un risque énorme pour Trump. Mais cela met aussi une pression énorme sur Harris.

Les républicains espèrent que Trump fera de l’immigration un enjeu déterminant du débat.

Le GOP a effectivement condamné la gestion de l’immigration illégale à la frontière entre les États-Unis et le Mexique par l’administration Biden pendant une grande partie des quatre dernières années.

Harris sera impatient de rappeler aux électeurs que Trump a contribué à faire échouer un projet de loi bipartisan sur l’immigration Cela aurait largement contribué à résoudre le problème. Mais globalement, Harris sera probablement sur la défensive lorsque la question sera soulevée.

Les démocrates, quant à eux, veulent se concentrer sur l’avortement.

Trump a bien sûr nommé trois juges à la Cour suprême qui ont par la suite annulé l’arrêt historique Roe v. Wade qui protégeait le droit des femmes à choisir l’avortement. Trump a déclaré à plusieurs reprises qu’il était fier de la défaite de Roe. Mais conscient qu’un tel point de vue n’est pas populaire auprès de nombreuses femmes, il a essayé de modérer sa position sur cette question controversée.

Harris ne lui facilitera pas la tâche. Il est évident qu’en tant que femme, elle est bien placée pour être un messager beaucoup plus efficace que Biden sur cette question. Et Trump ne peut pas se permettre de perdre beaucoup plus d’électrices.

Il y aura bien sûr une dynamique de genre évidente sur scène mardi soir.

Les candidats — qui ont jamais rencontré en personne auparavant – devraient rester derrière leurs tribunes mardi soir. Mais les républicains espèrent que Trump évitera toute autre provocation comme pointer du doigt, crier ou approcher Harris d’une manière qui pourrait rebuter les femmes de banlieue ou d’autres électeurs indécis.

Harris devra également faire face à des défis particuliers liés à sa race et à son sexe lorsque les électeurs se demanderont s’ils doivent faire d’elle la première femme présidente du pays. Certains électeurs disent encore qu’ils ne sont pas à l’aise avec cette idée. Si elle apparaît en colère, elle risque de tomber dans le piège du racisme à l’égard des femmes noires.

Même si la dynamique entre les sexes se profile, ne sous-estimez pas non plus l’importance de leur différence d’âge.

Harris est presque vingt ans plus jeune que Trump, âgé de 78 ans. L’âge était considéré comme un avantage politique La situation était inversée pour Trump face à Biden, 81 ans, mais face à Harris, 59 ans, la situation est inversée. S’il l’emporte, Trump deviendrait le président américain le plus âgé jamais élu.