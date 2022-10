Dernières nouvelles en Ukraine : les forces malades de Poutine lancent des ” frappes de drones kamikazes ” sur Kyiv alors que la capitale est touchée par de multiples explosions

La Russie lance des frappes dans plusieurs régions d’Ukraine

Le président Zelensky a révélé samedi dans son allocution nocturne qu’au moins sept régions d’Ukraine avaient fait l’objet de frappes russes brutales.

“Aujourd’hui et hier, diverses régions de notre pays ont été la cible d’attaques russes”, a déclaré le dirigeant inébranlable.

« En particulier, par des missiles et des drones iraniens. Certains missiles et drones ont été abattus. Mais, malheureusement, pas tous. Malheureusement, il y a des destructions et des victimes.

« Donbass, Zaporizhzhia, région de Mykolaïv, région de Kharkiv, région de Soumy, région de Kyiv, région de Dnipropetrovsk et quelques autres régions de notre pays…

“Nous faisons tout pour abattre davantage de missiles et de drones ennemis afin de neutraliser davantage de positions de frappe de l’armée russe. Et le jour viendra sûrement où notre État pourra remplir cette tâche à cent pour cent.