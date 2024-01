Dernières nouvelles en matière d’art noir : annonce des artistes américains 2024, retour de James Claiborne à la Fondation Barnes, lancement du magazine Jupiter et plus encore

Les dernières nouvelles de Black Art présentent des mises à jour et des développements dans le monde de l’art et de la culture associée.



Artistes boursiers des États-Unis 2024 : dans le sens des aiguilles d’une montre, en partant du coin supérieur gauche, Karen Collins. | Photo de Chris marchand ; Tammie Rubin. | Photo par Essentials Creative ; María Magdalena Campos-Pons. | Photo gracieuseté de l’artiste ; Garrett Bradley. | Photo de Blvxmth ; Corey Alston. | Photo gracieuseté de l’artiste ; et Maya Bird-Murphy. | Photo de Nolis Anderson

Prix ​​​​et distinctions

United States Artists a annoncé les récipiendaires de ses bourses 2024. Représentant les États-Unis et Porto Rico, 50 artistes et collectifs ont reçu 50 000 $ de récompenses en espèces sans restriction. Des artistes travaillant dans 10 disciplines ont été reconnus pour leurs « riches contributions au tissu culturel du pays ». Les récipiendaires sélectionnés comprenaient : artiste, musicien et éducateur EJ Hill et artiste multidisciplinaire Marie-Madeleine Campos-Pons (L’art visuel); Ifeoma Ebo, Maya Bird-Murphy, et AD – WO – Emmanuel Admassu et Jen Bois (Architecture et conception); artiste joaillier et créateur d’objets Tanya Grue et sculpteur céramiste et artiste d’installation Tammie Rubin (Artisanat); artiste et cinéaste Garrett Bradley (Film); et miniaturiste narratif Karen Collins et le vannier de foin d’odeur Corey Alston (Arts traditionnels). | Plus

Artpace San Antonio a annoncé ses artistes en résidence internationaux pour le printemps 2024 : Mélissa Joseph (Brooklyn, New York), Patrick Quarm (Windy Ridge, Takoradi, région occidentale, Ghana), et José Villalobos (San Antonio, Texas). Encourageant l’expérimentation et la croissance, Artpace soutient la production de nouvelles œuvres d’artistes locaux, nationaux et internationaux. Les artistes ont été sélectionnés par le commissaire invité Larry Ossei-Mensah. Leurs résidences débutent le 5 février et se termineront par des expositions personnelles inaugurées le 28 mars. | Plus

Les magazines

Magazine Jupiter est une nouvelle publication trimestrielle sur les arts et la culture lancée par Camille Gallogly Bacon et Daria Simone Harper. Disponible en ligne, le numéro 001 : Worldbending présente les contributions de cinq écrivains : Akwaeke Emezi, J Wortham, Joshua Segun-Lean, Diallo Simon-Ponte et Rianna Jade Parker. Dans la note de l’éditeur, Bacon et Harper ont déclaré que le numéro inaugural « éclaire notre croyance dans la nécessité vitale de ceux qui évoquent des planètes de langage autour du travail d’artistes qui reflètent notre monde sur lui-même avec une précision atomique et une prévoyance céleste ». Chaque année, trois numéros numériques sont prévus avec une édition imprimée clôturant l’année. Bacon est un écrivain basé à Chicago et Harper est un écrivain basé à Brooklyn, ancien rédacteur adjoint du contenu numérique à la galerie David Zwirner et fondateur du podcast The Art of It All. Tous deux ont contribué à d’importantes publications artistiques et culturelles. (1/18) | Plus



De gauche à droite, James Claiborne. | Avec l’aimable autorisation de la Fondation Barnes ; Steve Locke, 2021. | Photo de Ross Collab

Rendez-vous

James Claiborne rejoint la Fondation Barnes en tant que directeur adjoint de l’engagement communautaire, à compter du 5 février. Claiborne a rejoint le musée de Philadelphie pour la première fois en tant que conservateur des programmes publics en 2021. Après un bref passage en tant que vice-président principal des expositions et des programmes au musée Charles H. Wright de l’histoire afro-américaine à Détroit qui a débuté en juillet 2023, il revient à Barnes dans un rôle reconfiguré. Claiborne succède à Val Gay, qui quitte après cinq ans ses fonctions de directeur adjoint de l’engagement du public et de directeur de l’expérience.

En 2023, Claiborne a co-organisé l’exposition « William Edmondson : une vision monumentale » et co-édité le catalogue joint. | Plus

Artiste Steve Locke, qui a fréquenté l’école de peinture et de sculpture Skowhegan en 2002, est maintenant membre du Conseil des gouverneurs. Au cours des décennies qui ont suivi, il a été doyen du programme à Skowhegan de 2004 à 2009 et a été artiste résident du corps professoral en 2023. La pratique de Locke Locke s’étend de la peinture, du dessin, de la sculpture et de l’installation. À travers son engagement critique avec l’héritage du canon occidental, Locke interroge les liens entre le désir, l’identité et la violence, poussant finalement les téléspectateurs à se confronter et à s’engager de manière critique avec un présent compliqué et un passé douloureux. vie d’artiste et d’éducateur. Je suis vraiment heureux d’avoir cette opportunité de servir et de redonner à un endroit qui m’a tant apporté », a déclaré Locke. (1/19) | Plus

Musée de la maison Hammonds à Atlanta annoncé Halima Taha servira de président artistique pendant trois saisons, supervisant les expositions et travaillant avec le conseil d’administration du musée sur une stratégie de croissance de l’institution. Taha est conservateur et auteur de « Collecting African American Art ; Œuvres sur papier et toile. Ouverture le 26 janvier, sa première exposition à Hammonds House présente le travail de l’artiste textile Precious Lovell : « Le tissu de nos vies : l’ex-domestication et les liens qui nous unissent ». (1/19) | Plus

Conférences

Les plans de conservation et de programmation pour l’édition 2024 de l’Expo Chicago (11-14 avril) ont été annoncés, y compris les détails du Sommet des directeurs de trois jours, une réunion des dirigeants des musées d’art de tout le pays. La conférence principale sera prononcée par Louise Bernard, directeur fondateur du Obama Presidential Center Museum. Les directeurs de musée participants comprennent Liz Andrews, directeur exécutif du Spelman College Museum of Fine Art ; Brooke A. Minto, directeur exécutif et PDG du Columbus Museum of Art ; et Asma Naeem, directeur du Musée d’Art de Baltimore. | Plus

Artiste Mickalene Thomas prononcera la septième conférence annuelle Winter/Miller au Frances Young Tang Teaching Museum and Art Gallery du Skidmore College à Saratoga Springs, New York. L’événement du 8 février est gratuit et ouvert au public. (1/18) | Plus

Colloques

Le Conseil de politique intérieure de la Maison Blanche et le National Endowment for the Arts (NEA) organisent conjointement un sommet national sur les arts à Washington, DC, le 30 janvier. « Guérir, combler, prospérer : un sommet sur les arts et la culture dans nos communautés » mettra en vedette des représentants du gouvernement et des dirigeants des arts, dont le deuxième gentleman des États-Unis Douglas Emhoff ; la présidente de l’AEN, Maria Rosario Jackson ; Shelly C. Lowe (Navajo), présidente du National Endowment for the Humanities ; Neera Tanden, conseillère en politique intérieure de la Maison Blanche ; Elizabeth Alexander, présidente de la Fondation Mellon ; et Anna Deavere Smith, artiste, dramaturge et membre du Comité présidentiel sur les arts et les sciences humaines. Le public peut voir l’événement via une diffusion en direct sur arts.gov (1/19) | Plus

CT