Dernières nouvelles du sud aujourd’hui : la vedette de Samantha Ruth Prabhu, Yashoda, sera diffusée sur OTT ; Vijay réagit au choc au box-office avec Ajith Kumar et plus

L’industrie cinématographique du sud a fait parler de lui pour diverses raisons. De la vedette de Samantha Ruth Prabhu Yashoda obtenant sa date de sortie OTT à Thalapathy Vijay réagissant au choc au box-office de son prochain film Varisu avec Thunivu d’Ajith Kumar, voici les principales nouvelles du divertissement du sud aujourd’hui.

La vedette de Samantha Ruth Prabhu, Yashoda, sera diffusée sur OTT

Samantha Ruth Prabhu est sur un nuage neuf à cause de l’amour qui afflue pour son film Yashoda, qui est sorti le 11 novembre. Il présente Samantha en tant que mère porteuse, qui devient victime d’une arnaque médicale en profondeur. Le film est maintenant prêt pour sa sortie OTT. Découvrez l’histoire complète ici.

Varisu vs Thunivu: Thalapathy Vijay réagit à l’affrontement avec Ajith Kumar

Les deux titans Thalapathy Vijay et Ajith Kumar vont s’affronter au box-office avec leurs prochains films respectifs Varisu et Thunivu. Alors que les fans sont enthousiasmés par les deux films, Vijay a maintenant réagi aux affrontements avec son ami Ajith Kumar. Découvrez l’histoire complète ici.

RRR remporte le prix du meilleur film au Atlanta Film Critics Circle

Le magnum opus RRR de SS Rajamouli a fait beaucoup de bruit positif avec son succès mondial. Le film qui met en vedette Ram Charan et Jr NTR en tête a récemment ajouté une autre plume à sa gloire en remportant le prix du meilleur film aux Atlanta Film Critics Circle Awards 2022. Découvrez l’histoire complète ici.

Mrunal Thakur dit que 2022 sera toujours spécial pour elle

L’actrice Mrunal Thakur, qui a fait ses débuts en télougou face à Dulquer Salmaan avec Sita Ramam, partage qu’elle a eu une année assez incroyable et qu’elle sera toujours spéciale pour elle. L’actrice est remplie de gratitude. Résumant son année, Mrunal a déclaré: “J’ai eu une année 2022 incroyable et cette année sera toujours spéciale pour moi. Il y a des projets incroyables qui s’annoncent l’année prochaine. Maintenant, j’attends avec impatience ‘Pippa’ , ce qui me rend si heureux d’être associé. Ça a été une année satisfaisante pour moi.”

Ram Charan clique sur des selfies avec les enfants du martyr de Galwan

Une vidéo de Ram Charan prenant le téléphone portable et cliquant sur des selfies avec les enfants du défunt colonel Santosh Babu, décédé lors de l’affrontement de la vallée de Galwan avec l’Armée populaire de libération chinoise en 2020, a gagné les cœurs. Dans un clip vidéo de l’événement qui a fait surface sur les réseaux sociaux, Ram Charan peut être vu en train de cliquer sur des selfies avec les enfants du défunt colonel Santosh Babu. Le geste de l’acteur a été salué par les fans, qui l’ont qualifié de “véritable légende”.