Dernières nouvelles du Minnesota, sports, affaires et divertissement à 3 h 20 HAC

Les célébrations du 19 juin mettent l’accent sur la fin des disparités raciales

DALLAS (AP) – Un an après que Juneteenth soit devenu un jour férié fédéral aux États-Unis, les gens se sont réunis ce week-end lors d’événements remplis de musique, de nourriture et de feux d’artifice. Les célébrations ont également mis l’accent sur l’apprentissage du passé et la lutte contre les disparités raciales. Le président Joe Biden a signé l’année dernière une loi faisant du 19 juin la 12e fête fédérale du pays. Le 19 juin 1865 est le jour où les soldats de l’Union sont arrivés à Galveston, au Texas, pour ordonner la liberté des Noirs réduits en esclavage dans l’État. C’était deux mois après que la Confédération se soit rendue pendant la guerre civile et environ 2 ans et demi après que la proclamation d’émancipation ait mis fin à l’esclavage dans les États du Sud.

Deux ouvriers meurent après l’effondrement d’une tranchée à Saint-Paul

ST. PAUL, Minnesota (AP) – Deux ouvriers du bâtiment sont morts après qu’une tranchée s’est effondrée sur eux à St. Paul vendredi après-midi et l’un de leurs corps a été retrouvé environ 12 heures plus tard sous 9 pieds de terre. Le chef adjoint des pompiers de St. Paul, Roy Mokosso, a déclaré au Minneapolis Star Tribune qu’une boîte de tranchée conçue pour empêcher les effondrements se trouvait à côté de l’endroit où trois hommes travaillaient sur un tuyau souterrain avant l’effondrement, mais qu’il n’était pas utilisé. Mokosso a déclaré qu’un troisième travailleur du chantier de construction avait tenté d’aider les travailleurs enterrés, mais avait rapidement réalisé qu’il ne pouvait pas faire grand-chose pour aider. Les victimes n’ont pas été immédiatement identifiées par les autorités.

Deux anciens membres de la fraternité Mizzou accusés d’incident de bizutage

COLUMBIA, Mo. (AP) – Deux anciens membres d’une fraternité de l’Université du Missouri ont été inculpés pour un incident de bizutage qui a rendu un autre étudiant aveugle et incapable de marcher ou de communiquer après avoir bu un litre de vodka en octobre. Le Columbia Missourian rapporte qu’un grand jury du comté de Boone a inculpé vendredi les anciens membres de la fraternité Phi Gamma Delta Ryan Delanty et Thomas Shultz, tous deux du comté de St. Louis, dans le bizutage de Daniel Santulli, 19 ans, d’Eden Prairie, Minnesota. Les deux sont accusés de bizutage criminel et de délits de fourniture d’alcool à une personne mineure ou en état d’ébriété. Shultz fait également face à un crime pour avoir falsifié des preuves matérielles dans le cadre d’une poursuite pour crime.

Minn. Républicain menace de représailles contre le conseil médical

MINNEAPOLIS (AP) – Le candidat républicain au poste de gouverneur Scott Jensen a menacé de riposter contre le conseil d’administration du Minnesota qui supervise les médecins alors qu’il enquête sur lui pour la cinquième fois. Jensen appelle le Minnesota Board of Medical Practice un « mastodonte » avec lequel il traitera s’il est élu gouverneur. Jensen, un médecin de famille de Chaska, est un sceptique du vaccin COVID-19 qui a promu des traitements alternatifs. Il a déclaré dans une vidéo publiée sur Twitter jeudi soir qu’il ne devrait pas avoir à pratiquer la médecine ou à se présenter au poste de gouverneur avec le nuage d’une enquête du conseil qui pèse sur lui. Le conseil comprend 16 personnes, toutes nommées par le gouverneur.

Juge: Attaque qui a conduit à la prison à vie « tout simplement impensable »

BUFFALO, Minnesota (AP) – Un juge a prononcé une peine d’emprisonnement à perpétuité obligatoire contre un homme qui a pris d’assaut une clinique médicale du Minnesota, tué par balle une personne et en a blessé quatre autres, affirmant que l’acte était insondable. Gregory Ulrich a ouvert le feu le 9 février 2021 à la clinique Allina Crossroads à Buffalo, une ville d’environ 16 400 habitants, à 40 miles au nord-ouest de Minneapolis. Il a été condamné vendredi. Plus tôt ce mois-ci, un jury a déclaré Ulrich coupable des 11 chefs d’accusation retenus contre lui, y compris le meurtre au premier degré avec préméditation pour avoir tué Lindsay Overbay, une assistante médicale de 37 ans. Quatre autres membres du personnel de la clinique ont survécu mais ont été grièvement blessés. La juge du district du comté de Wright, Catherine McPherson, a déclaré lors de la détermination de la peine que l’attaque était « tout simplement impensable ».

Session spéciale peu probable sur l’excédent budgétaire du Minnesota

ST. PAUL, Minnesota (AP) – Il semble que les chances soient mortes pour une session législative spéciale qui aurait pu rapporter des milliards de dollars de réductions d’impôts et de nouvelles dépenses au Minnesota. Le gouverneur démocrate Tim Walz a déclaré aux journalistes jeudi soir que les pourparlers avec les dirigeants républicains étaient « dans une impasse », laissant environ 7,2 milliards de dollars sur un excédent initial de 9,25 milliards de dollars non dépensés. Environ une semaine avant la fin de la session ordinaire du mois dernier, Walz et les principaux législateurs ont annoncé un accord prévoyant d’utiliser 4 milliards de dollars pour réduire les impôts, 4 milliards de dollars pour augmenter les dépenses et économiser 4 milliards de dollars supplémentaires. Le chef de la majorité républicaine au Sénat, Jeremy Miller, a blâmé les démocrates pour l’impasse, affirmant qu’ils voulaient trop dépenser.

Le groupe explose Chimp Haven combat les morts; les chimpanzés sauvages tuent aussi

NOUVELLE-ORLÉANS (AP) – Un groupe de défense des droits des animaux a déposé une plainte fédérale contre le sanctuaire national des chimpanzés autrefois utilisé pour des expériences fédérales. Le groupe dit que les soins du sanctuaire sont médiocres. Il cite un avertissement fédéral et les propres rapports de Chimp Haven sur une évasion et sur des décès causés par des combats entre chimpanzés. Le sanctuaire du nord de la Louisiane a déclaré qu’il avait agi immédiatement pour modifier les procédures d’introduction après la mort d’une femelle. Il dit qu’il a soigné plus de 500 chimpanzés depuis son ouverture en 2005, et cinq décès étaient dus à une agression. Les experts disent que de tels décès se produisent plus fréquemment dans la nature.

Un flipper de maison de la région de Minneapolis plaide coupable de fraude

MINNEAPOLIS (AP) – Une femme qui dirigeait une entreprise de retournement de maison dans la région de Minneapolis a plaidé coupable d’avoir fraudé des investisseurs immobiliers de plus de 3 millions de dollars. Suzanne Griffiths est accusée d’un chef de fraude électronique et d’un chef de blanchiment d’argent. Les autorités disent qu’elle a fréquemment fait de fausses déclarations importantes sur l’état des projets immobiliers, n’a pas pris les mesures promises, falsifié des documents et détourné des investissements pour son propre usage. Griffiths, 46 ans, aurait recruté des investisseurs lors de séminaires d’un programme national de coaching en investissement immobilier. Griffiths réside maintenant en Arizona.

