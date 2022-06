Dernières nouvelles du Minnesota, sports, affaires et divertissement à 3 h 20 HAC

AP-CHANGEMENT-CLIMATIQUE-CHALEUR-VAGUE

Chaleur estivale : la canicule persistante bat des records, les esprits

Une vague de chaleur qui dure déjà depuis plus d’une semaine continue de cuire les États-Unis, l’Asie et même l’Arctique. Au moins huit États américains ont atteint 100 degrés jeudi, c’est après que 12 l’ont fait mercredi. Les records ne cessent de tomber. Une ville de l’Arctique russe a atteint près de 90 degrés. Cette vague de chaleur du début de l’été ressemble plus à août. Les scientifiques disent qu’il a toutes les caractéristiques du changement climatique. À Macon, en Géorgie, la température est passée de 64 à 105 degrés mercredi, puis a atteint 104, un nouveau record, jeudi.

LOUPS-MINNESOTA

Le Minnesota publie un projet de plan de gestion du loup gris mis à jour

ST. PAUL, Minnesota (AP) – Les gestionnaires de la faune affirment que la population de loups gris du Minnesota est résiliente et robuste, et ils ont publié un projet de plan mis à jour pour qu’il en soit ainsi. Le ministère des Ressources naturelles a présenté jeudi un plan directeur pour les 10 prochaines années afin de renforcer la conservation et de minimiser les conflits entre les humains et les prédateurs. Il appelle au maintien d’une population de 2 200 à 3 000 loups dans tout l’État. Cela correspond aux estimations récentes d’environ 2 700 et à peu près depuis la fin des années 1990. Le plan ne prend pas position sur la question de savoir si le Minnesota devrait reprendre la chasse au loup s’il est retiré de la protection fédérale.

MINE DOUBLE MÉTAUX

Le gouvernement fédéral publie un projet d’évaluation qui pourrait condamner la mine du Minnesota

ST. PAUL, Minnesota (AP) – Le US Forest Service a publié un projet d’évaluation environnementale pour jeter les bases d’un moratoire proposé de 20 ans sur l’extraction du cuivre-nickel en amont de la zone sauvage de Boundary Waters Canoe Area. Officiellement, la proposition « retirerait » environ 352 miles carrés dans le bassin versant de Rainy River dans la forêt nationale supérieure autour d’Ely d’un nouveau bail minier pendant 20 ans. Le plan menace de condamner la mine proposée de Twin Metals près de Birch Lake, qui se déverse dans une rivière qui se jette dans les eaux limitrophes. Mais cela n’affecterait pas un projet distinct, la mine PolyMet proposée, qui se trouve dans un bassin versant différent.

ÉLECTION 2022-MINNESOTA-GOUVERNEUR

Jensen demande des réductions d’impôts pour aider le Minnesota à faire face à l’inflation

ST. PAUL, Minnesota (AP) – Le candidat républicain au poste de gouverneur Scott Jensen appelle à des réductions d’impôts et à une répression des dépenses et des réglementations gouvernementales pour aider les habitants du Minnesota à faire face à l’inflation. Bien que son plan manquait de détails sur la façon dont il y parviendrait, Jensen a déclaré aux journalistes jeudi que son objectif était de rapporter environ 4 000 $ à 5 000 $ pour chaque famille de quatre personnes. Le gouverneur démocrate Tim Walz a renouvelé un jour plus tôt son appel à des chèques de remboursement d’impôt uniques de 1 000 $ pour les particuliers et de 2 000 $ pour les couples pour les aider à faire face aux prix élevés de l’essence et autres. Jensen et les dirigeants législatifs républicains demandent plutôt des réductions d’impôt permanentes.

GEORGE FLOYD-OFFICIERS-DROITS CIVILS-CHAUVIN

Le gouvernement fédéral veut 25 ans pour Chauvin pour avoir violé les droits de Floyd

MINNEAPOLIS (AP) – Les procureurs fédéraux demandent à un juge de condamner l’ancien officier de Minneapolis Derek Chauvin à une peine de 25 ans pour violation des droits de George Floyd, ainsi que des droits d’un garçon noir de 14 ans qui a été retenu dans un cas sans rapport. Chauvin a plaidé coupable en décembre d’avoir violé les droits de Floyd lorsqu’il s’est agenouillé sur le cou de l’homme noir lors d’une arrestation en mai 2020. Le juge de district américain Paul Magnuson a déjà accepté un accord de plaidoyer, qui prévoit une peine allant de 20 à 25 ans. Les procureurs disent que Chauvin devrait faire face au haut de gamme en raison de la gravité du crime et d’autres raisons. Chauvin a été reconnu coupable de meurtre et d’homicide involontaire et purge une peine de 22 ans et demi.

ARRÊT DE LA CIRCULATION DES INJUSTICES RACIALES ET DES FUMÉES

Un homme noir s’est retrouvé au sol, emprisonné après un arrêt de la circulation

Un homme noir du Mississippi fait appel de sa condamnation pour des accusations découlant d’un arrêt de la circulation en Caroline du Nord en 2020 au cours duquel un agent blanc du National Park Service l’a emmené au sol pour ne pas avoir mis ses mains derrière le dos tout en étant fouillé. Marvin Minor, qui faisait face à de multiples accusations, a été condamné à quatre mois de prison par un magistrat après avoir été reconnu coupable le 29 mars par un tribunal de district américain. L’appel a été déposé le 6 juin, peu de temps avant la fin de la peine de Minor. L’appel fait plusieurs références au fait que l’arrêt de la circulation impliquant Minor s’est produit deux mois après que George Floyd a été assassiné par un policier blanc de Minneapolis.

AP-US-MOON-DUST-AND-COCKROACHES

NASA : Rendez-nous notre poussière de lune et nos cafards

BOSTON (AP) – La NASA veut récupérer sa poussière de lune et ses cafards. L’agence spatiale a demandé à RR Auction, basée à Boston, d’arrêter la vente de poussière de lune collectée lors de la mission Apollo 11 de 1969 qui avait ensuite été nourrie à des cafards lors d’une expérience visant à déterminer si le matériau lunaire contenait une sorte d’agent pathogène qui constituait une menace pour vie terrestre. La NASA a déclaré dans une lettre au commissaire-priseur qu’elle appartenait toujours au gouvernement fédéral. RR a déclaré jeudi que le matériel de l’expérience devait se vendre au moins 400 000 dollars, mais qu’il a été retiré de la vente aux enchères.

COMMISSION DE POLICE-PROCÈS

Un ex-employé poursuit la commission de police du Minnesota pour discrimination

ST. PAUL, Minnesota (AP) – Une ancienne membre du personnel du conseil d’administration du Minnesota qui autorise les policiers poursuit l’agence, alléguant qu’elle a été victime de discrimination raciale. Starr Suggs a passé 28 ans au sein de la Commission des normes et de la formation des agents de la paix. Elle a déclaré à KSTP-TV que la dernière goutte est arrivée en février alors qu’une foule se rassemblait à l’extérieur pour protester contre le meurtre d’Amir Locke par la police. La manifestation est restée pacifique. Mais Suggs, la seule employée noire, s’est dite troublée par la réaction de ses collègues blancs. Son expérience ce jour-là est maintenant l’un des nombreux incidents détaillés dans une action en justice qu’elle a intentée contre le POST Board le mois dernier.

The Associated Press